Według najnowszej, długoterminowej prognozy, średnie temperatury powietrza w okresie od 3 lutego do 9 marca utrzymywać się będą w przedziale od ok. -1 stopnia do ok. 4 stopni Celsjusza. Temperatury powyżej normy będziemy obserwować przez cały luty. Co ciekawe, wyższa będzie też miesięczna suma opadów. Ciepły będzie też marzec, a nawet kwiecień, który może przynieść pierwszą w tym roku suszę.