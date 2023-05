Spis treści: 01 Borowiki ceglastopore - co to za grzyby?

02 Po czym rozpoznać borowika ceglastoporego?

03 Czy borowik ceglastopory jest pod ochroną?

04 Czy borowik ceglastopory jest jadalny?

05 Borowik ceglastopory a szatański - jak odróżnić?

Sąsiedzi toczą ze sobą istne wojny o tuje. Sprawy kończą się w sądach

Popularne drzewo wydziela szkodliwą substancję. Sprawdź, czy też masz je w ogrodzie

Skuteczny sposób na rybiki cukrowe. Zmieszaj dwa składniki i spryskaj płytki

Borowiki ceglastopore - co to za grzyby?

Borowiki ceglastopore to grzyby należące do rodziny borowikowatych, znane również pod nazwą gniewus, pociec, czerwononóżka czy ceglak. Pojawiają się od połowy maja do października w lasach liściastych, iglastych i mieszanych, a wysypów spodziewać można się w górach na kwaśnych glebach. Warto wypatrywać ich pod świerkami, jodłami, dębami oraz bukami. W Polsce na borowiki ceglastopore możemy natknąć się w południowej części kraju. Bardzo często są one deptane i mylone z borowikami szatańskimi czy ponurymi.

Po czym rozpoznać borowika ceglastoporego?

Zdjęcie Miąższ borowika ceglastoporego po przekrojeniu sinieje / 123RF/PICSEL

Borowik ceglastopory wyglądem przypomina borowika szlachetnego, jednak różni się od niego barwą trzonu - nóżka ceglaka jest wyraźnie czerwona. Po przekrojeniu natomiast kolor miąższu sinieje i staje się niebieskawo-fioletowy. Jego trzon ma kształt bulwiasty, z wiekiem bardziej walcowaty i dorasta do wysokości 4-15 cm. Kapelusz natomiast jest barwy czerwono-brązowej, a średnica osiąga szerokość nawet do 20 centymetrów. Rurki znajdujące się pod spodem u młodych okazów są żółte, natomiast u starszych - ceglastoczerwone.

Czy borowik ceglastopory jest pod ochroną?

Zdjęcie Zbieranie grzybów to popularne hobby / 123RF/PICSEL

Borowik ceglastopory nie znajduje się na liście grzybów chronionych w Polsce. Można więc z czystym sumieniem zrywać go na terenie naszego kraju.

Czy borowik ceglastopory jest jadalny?

Borowik ceglastopory należy do grzybów jadalnych, jednak trzeba zaznaczyć, że można go spożywać tylko i wyłącznie po uprzedniej, solidnej obróbce termicznej. Zjedzenie nawet niedogotowanego ceglaka grozi poważnym zatruciem pokarmowym - mogą wystąpić ostre wymioty, biegunka, nudności, bóle brzucha, a nawet odwodnienie organizmu.

Borowik ceglastopory a szatański - jak odróżnić?

Zdjęcie Sezon na grzybobranie właśnie się zaczął / 123RF/PICSEL

Mimo iż borowiki ceglastopore można zbierać do woli, a przez wielu grzybiarzy uwielbiane są za łagodny smak, to podczas grzybobrania należy zachować ostrożność. Ceglaka można bowiem pomylić z jego trującym kuzynem - borowikiem szatańskim. Oba okazy mają czerwoną nóżkę, jednak różnią się intensywnością barwy trzonu oraz kapelusza.

Trzon borowika szatańskiego ma znacznie bardziej nasycony, czerwony kolor

Kapelusz szatana jest dużo jaśniejszy od kapelusza ceglaka

Borowik szatański po spróbowaniu jest bardzo gorzki w smaku

Zdjęcie Borowik szatański ma znacznie jaśniejszą barwę kapelusza, aniżeli ceglastopory / 123RF/PICSEL

Ponadto w polskich lasach nie brakuje innych, trujących okazów o czerwonych nóżkach. Należą do nich np. borowik żółtopory i ponury, które są niejadalne. Być może dlatego borowiki ceglastopore, mimo iż dorodne i smaczne, często są w lasach pomijane i deptane.

Wybierając się więc na grzyby - szczególnie w regionach południowej Polski, zanim przyniesiesz do domu borowika ceglastoporego, miej pewność, że to właśnie ten konkretny okaz. Warto porównać go ze zdjęciami dostępnymi w sieci czy atlasie grzybów, bądź też wybrać się na grzybobranie z doświadczoną osobą.