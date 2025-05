Kiedy kot ociera się o ciebie… Poznaj prawdziwe znaczenie tego gestu

Natalia Jabłońska

Zachowanie kota, który ociera się o swojego opiekuna, to coś więcej niż tylko wyraz sympatii. Co naprawdę kryje się za tym gestem? Sprawdzamy, co na ten temat mówią ekspertki oraz jakie inne sygnały wysyłają nam nasi mruczący przyjaciele.