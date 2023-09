Spis treści: 01 W tych lokalizacjach myszy jest najwięcej

02 Szkody, które wyrządzają myszy w domu

03 Po czym poznać, że w domu jest mysz?

04 Jaki zapach odstrasza myszy?

05 Domowe sposoby na myszy

06 Pułapki na myszy nie muszą być drastycznym rozwiązaniem

W tych lokalizacjach myszy jest najwięcej

Wiosną i latem gryzonie doskonale radzą sobie na łonie natury. Zmieniające się pory roku, chłód i problemy ze zdobyciem pożywienia zmuszają je jednak do szukania kryjówek, przez co myszy jesienią i zimą stają się dużym problemem. Wcale nie liczą na zaproszenie i otwarte na oścież drzwi. Myszy w domu mogą znaleźć się za sprawą nawet niewielkich szpar. Szczególnie narażone są na to budynki znajdujące się w pobliżu pól, lasów i polan, które stanowią naturalne siedliska małych ssaków.

Zdjęcie Myszy polne stają się niechcianymi lokatorami / 123RF/PICSEL

Szkody, które wyrządzają myszy w domu

Na swoje kryjówki bardzo często wybierają zaciszne domowe przestrzenie — piwnice, strychy i, oczywiście, spiżarnie z jedzeniem. Jeśli dobiorą się do naszych zapasów, żywność będzie nadawać się wyłącznie do wyrzucenia. Małe gryzonie bywają bardzo zdeterminowane. Są w stanie przegryźć nawet styropian czy wełnę mineralną, by dostać się w upragnione miejsce.

Dlaczego myszy to szkodniki? Poza plądrowaniem zapasów przegryzają kable i meble. Mogą dokonać szkód nawet w ubraniach. Pozostawiają nieprzyjemny zapach oraz odchody, w których może znajdować się nawet kilkadziesiąt gatunków wirusów. Myszy bywają nosicielami groźnych chorób, w tym niebezpiecznej dla ludzi histoplazmozy. Gryzonie mają również skłonność do szybkiego rozmnażania się, więc pojedyncze osobniki szybko mogą doprowadzić do założenia całej kolonii w obrębie naszych czterech ścian.

Po czym poznać, że w domu jest mysz?

Gryzonie są w stanie znakomicie adaptować się do warunków, w jakich aktualnie się znajdują. Będą unikać bezpośredniej konfrontacji z człowiekiem, wyruszając na żer, gdy mieszkanie opustoszeje lub będzie pogrążone we śnie. Pozostawiają jednak szereg śladów. Jak rozpoznać, że w domu pojawiły się myszy?

Często łatwiej jest je usłyszeć niż zobaczyć. Dźwięk drapania, chrobotania czy piski zdradzają obecność gryzoni.

Podgryzione kartony, torebki i inne opakowania na żywność to kolejny trop.

Obecność myszy zdradzają odchody — to ciemne i krótkie pałeczki o długości około pięciu milimetrów.

— to ciemne i krótkie pałeczki o długości około pięciu milimetrów. Dbasz o porządek w domu, a jednak w pomieszczeniach wyczuwasz drażniący zapach? On również może świadczyć o pojawieniu się gryzoni.

Przyjrzyj się meblom i sprzętom. Czasem da się zauważyć niewielkie ślady zębów.

Zdjęcie Duża liczba gryzoni sprzyja przenoszeniu chorób / 123RF/PICSEL

Jaki zapach odstrasza myszy?

By uchronić się przed inwazją gryzoni, możesz działać na różne sposoby. Nie muszą sprowadzać się one do drastycznych metod, wzywania fachowców czy wypożyczania kota od znajomych. Myszy nie lubią zapachu popularnych roślin, więc skorzystaj z naturalnego arsenału.

W miejscach w domu, gdzie mogłyby się schronić, rozstaw zapachowe saszetki z lawendą, rumiankiem, wrotyczem i dziewanną. Uprawa mięty wokół budynku też pomoże stworzyć szlaban odstraszający myszy.

Domowe sposoby na myszy

Gdy kończy się lato, warto wykonać kontrolę stanu domu i w razie potrzeby zakleić wszelkie szpary, przez które myszy mogłyby się dostać do wnętrza. Unikaj zostawiania otwartych szeroko drzwi. Jeśli mimo to gryzonie wtargnęły do domu i chcesz działać szybko, skorzystaj z przedmiotów codziennego użytku, które masz pod ręką. Ich zastosowanie uprzykrzy myszom życie i podejmą decyzję o wyprowadzce. Wśród domowych sposobów na myszy wymienia się kilka trików.

Zdjęcie Niewiele trzeba, aby mysz stała się naszym współlokatorem / 123RF/PICSEL

Jeśli podejrzewasz, że w danym miejscu myszy założyły swoje gniazdo (rozpoznasz to na podstawie dużej ilości odchodów oraz pisków i chrobotania), spryskaj je lakierem do włosów lub octem wymieszanym z wodą.

Pomocna w walce z myszami jest folia aluminiowa . Szkodniki źle reagują na jej szelest, więc warto rozłożyć ją w miejscach, które mogą stać się najwygodniejszym schronieniem dla gryzoni.

. Szkodniki źle reagują na jej szelest, więc warto rozłożyć ją w miejscach, które mogą stać się najwygodniejszym schronieniem dla gryzoni. Pamiętaj o zabezpieczeniu jedzenia i zamykaniu go w szczelnych pojemnikach. Bez dostępu do żywności, myszy nie będą miały czego szukać w twojej przestrzeni. Unikaj posiłków poza kuchnią czy jadalnią, by pozostawione resztki nie stanowiły dla nich zachęty.

Pułapki na myszy nie muszą być drastycznym rozwiązaniem

Wysoką skuteczność w walce z intruzami przynoszą pułapki na myszy. Najlepiej jednak wybierać humanitarne opcje, pozwalające na pojmanie myszy żywcem i wyniesienie jej z daleka od domu. Co przyciąga myszy do pułapki? Kojarzenie gryzoni z serem jest mitem. Dużo lepszym pomysłem będzie zwabienie ich kawałkiem mięsa — szynki, kiełbasy czy kabanosa.

Aby nie dopuścić do wejścia myszy na twój teren, możesz zainwestować także w dźwiękowe odstraszacze. To proste urządzenie elektryczne, które emituje dźwięki niesłyszalne dla człowieka, ale bardzo uciążliwe dla szkodników.

