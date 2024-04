Pielęgnacja skrzydłokwiatu z najlepszymi efektami

Nie zalicza się do roślin trudnych w uprawie. Spełniając jego podstawowe wymagania, możemy spodziewać się widoku sztywnych, intensywnie zielonych liści oraz kwiatów przypominających kształtem półotwarty kielich. Skrzydłokwiat zakwita na biało, stając się szykowną dekoracją każdego pomieszczenia.

Kolejnym atutem rośliny doniczkowej jest zdolność do oczyszczania powietrza i pochłaniania toksycznych substancji. Tym bardziej sprawdź, jak dbać o skrzydłokwiat, by mógł bez przeszkód roztaczać swój urok i wpływać korzystnie na pomieszczenie.

Jak podlewać skrzydłokwiat?

Prawidłowe podlewanie kwiatów doniczkowych to jeden z najważniejszych zabiegów. Nie należy podchodzić do niego z całkowitą beztroską. Skrzydłokwiat najbardziej lubi odstaną, miękką wodę o temperaturze pokojowej. Zaleca się podlewać go często, ale umiarkowanie — niezbyt dużymi porcjami wody. Nadmiar wilgoci wywołuje więdnięcie i żółknięcie liści. Zarówno podczas wakacyjnych upałów, jak i w tracie sezonu grzewczego dobrze jest ostrożnie zraszać skrzydłokwiat — suche powietrze to jego zmora.

Czym podlewać skrzydłokwiat? Domowy nawóz pobudzi go do kwitnienia

Gdy mowa o nawożeniu skrzydłokwiatu, w sezonie wegetacyjnym zaleca się wykonywać ten zabieg co dwa tygodnie. Boisz się, że przedobrzysz z ogrodniczymi preparatami? W przypadku stosowania domowego nawozu do skrzydłokwiatu takie ryzyko spada do zera. Wykorzystasz produkt, którym doskonale jest znany miłośnikom wypieków.

Nawóz z drożdży odżywia roślinę. Po takim zastrzyku energii nic już nie stoi na przeszkodzie jej rozwoju i obfitego kwitnienia. Wystarczy, że 40 g świeżych drożdży rozpuścisz w 4 litrach letniej wody. Odstaw na godzinę — po tym czasie możesz podlać swój okaz. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego skrzydłokwiat nie kwitnie i chcesz go pobudzić, niewielką porcję mieszanki stosuj nawet co tydzień.

Skrzydłokwiat będzie dorodny jak nigdy

Kolejny sposób podlewania skrzydłokwiatu jest mniej znany. Zapaleni wielbiciele roślin wciąż szukają naturalnych metod na pobudzenie zielonych okazów do wzrostu. Ich poszukiwania zaowocowały odkryciem nawozu z ciecierzycy do skrzydłokwiatu.

100 g ciecierzycy zalej litrem wody. Ustaw na kuchence i od momentu wrzenia gotuj jeszcze przez 10 minut. Zdejmij z ognia i przecedź wywar. Nadaje się do podlewania skrzydłokwiatu zaraz po ostygnięciu. Zafunduj roślinie porcję odżywki co dwa tygodnie, a zmobilizujesz ją do szybszego wzrostu i bardziej obfitego kwitnienia. Wszystko za sprawą składników odżywczych obecnych w ciecierzycy. Należą do nich m.in. azot, potas, fosfor, magnez, selen i bor.