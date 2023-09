Najlepsze nawozy do pelargonii stworzysz ze składników, które znajdziesz na łące lub w swojej kuchennej półce. Poznaj przepisy na ekologiczne środki, dzięki którym pelargonia będzie pięknie się prezentować.

Czy nawozem z bananów można podlewać pelargonie?

Naturalną odżywkę do podlewania pelargonii można stworzyć ze skórki od banana. Na początku dokładnie umyj skórkę pod bieżącą wodą, aby mieć pewność, że pozbędziesz się pestycydów. Następnie pokrój ją na mniejsze kawałki, umieść je w słoiku i zalej letnią wodą. Naczynie szczelnie zamknij i odstaw w ciemne miejsce na przynajmniej 2 dni. Po tym czasie mieszankę możesz odcedzić. Rozcieńcz ją wodą w proporcjach 1:1 i podlewaj rośliny.

Zdjęcie Ze skórki z banana można zrobić nawóz do roślin / 123RF/PICSEL

Nawóz z łupin cebuli do pelargonii

Doskonałym specyfikiem będzie również nawóz przygotowany z łupinek cebuli. Na 2 litry wody będziesz potrzebował około 50 g łupinek cebuli. Zagotuj składniki i pozostaw na co najmniej kilka godzin do ostudzenia. Po tym czasie odcedź. Odżywka jest gotowa do użycia.

Doskonałym nawozem jest również gnojówka z pokrzywy. Nie tylko zapewni roślinie dodatkowe składniki odżywcze, ale także ochroni przed potencjalnymi szkodnikami oraz chorobami.

Przepis na naturalny nawóz do pelargonii. Jak zrobić gnojówkę z pokrzywy?

Aby przygotować gnojówkę z pokrzywy, będziesz potrzebował;

1 kg pędów świeżej pokrzywy (zamiast pokrzywy możesz również użyć skrzypu polnego)

10 litrów wody

Gnojówka z pokrzywy - sposób przygotowania:

Przygotowanie nawozu zaczynamy od siekania pędów rośliny na mniejsze kawałki. Następnie układamy je na dnie wiadra lub beczki i zalewamy wodą — może być to zwykła kranówka lub deszczówka. Pojemnik zakrywamy gazą. Ważne jest to, aby mikstura miała dostęp do świeżego powietrza, ale była ochroniona przed insektami. Tak przygotowaną gnojówkę odstawiamy w ciemne miejsce na przynajmniej tydzień. Pamiętaj, aby co kilka dni przemieszać płyn. Po upływie tygodnia lub dwóch gnojówka będzie gotowa do użycia. Płyn należy zmieszać z wodą w proporcji 1:10 i stosować do podlewania roślin.

Gnojówkę można również używać jako oprysk, kiedy roślina ma problem ze szkodnikami lub chorobami. Odżywka z podanej ilości składników powinna wystarczyć nam na cały sezon.

Zdjęcie Ten nieprzyjemny chwast jest niezastąpiony w pielęgnacji ogrodu / 123RF/PICSEL

Jak podlewać pelargonie gnojówką z pokrzywy?

Odżywki i naturalne nawozy są konieczne, jeśli chcemy, aby nasza pelargonia pięknie kwitła. Nawożenie rośliny można rozpocząć już na początku wiosny. Warto kontynuować je do pierwszych przymrozków. Płynne nawozy najlepiej stosować co 10 - 14 dni, najlepiej podczas podlewania.

Gnojówka z pokrzywy jest niezwykle bogata w składniki odżywcze. Dzięki regularnemu stosowaniu będziemy mieli pewność, że dostarczyliśmy pelargonii wszystkie potrzebne substancje, m.in. wapń, potas, krzem, magnez, żelazo i sole mineralne.

