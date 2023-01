Spis treści: 01 Sylwia Panek o czyszczeniu pralek. Ważna jest regularność

02 Jak czyścić pralkę? Ocet dobry na wszystko

03 Czyszczenie pralki za pomocą kwasku cytrynowego

04 Czyszczenie pralki, a filtr? O nim nie zapominaj!

05 Jak wyczyścić filtr w pralce? To tylko kilka chwil

06 Co niszczy pralkę? Profilaktyka najważniejsza

Sylwia Panek o czyszczeniu pralek. Ważna jest regularność

Sylwia Panek to influencerka, która w sieci zasłynęła radami dotyczącymi prowadzenia domu i sprzątania. Jej konto "Mama Chemik" obserwuje prawie 96 tysięcy osób i często korzysta z jej porad.

Czego nie można prać w pralce? Tym razem influencerka poruszyła temat śmierdzących ubrań po praniu. Tak, po, a nie przed praniem. - To właśnie nieczyszczone pralki są przyczyną śmierdzących ubrań. No bo jeśli pralka jest brudna, to czystych ubrań też z niej nie wyjmiecie - wyjaśniła Mama Chemik na początku wpisu.

Zaznaczyła także, że nie pomogą pachnące płyny do płukania prania, gdy problem leży znacznie głębiej.

Oczywiście zdaniem Sylwii Panek także może zdarzyć się, że jedna, niezwykle mocno zabrudzona rzecz, może być powodem wydobywającej się z pralki stęchlizny:

- Śmierdzące ubrania mogą się również trafić przy czystej, zadbanej pralce. Czasami coś jest permanentnie przepocone, innym razem winne brzydkich zapachów są barwniki (z tym najczęściej można się spotkać w przypadku czarnych i ciemnych ubrań), zdarza się, że na tkaninę rozlaliśmy coś o mocnym zapachu (np. ropę), w tkaninach porobiły się złogi detergentów itp., które trzymają zapachy, albo zwyczajnie zapomnieliśmy rozwiesić mokre rzeczy i te mają teraz nieprzyjemny zapach stęchlizny - tłumaczy Sylwia Panek.

Jednak najczęstszym powodem regularnie śmierdzącego prania jest właśnie sama pralka. Dlatego tak ważne jest jej czyszczenie.

Jak czyścić pralkę? Ocet dobry na wszystko

Zdjęcie Ocet pomoże usunąć kamień i zabrudzenia w pralce / 123RF/PICSEL

Aby zachować pralkę czystą i sprawnie działającą, należy ją regularnie myć i czyścić. Powinniśmy robić to raz w miesiącu. Jednym z najpopularniejszych sposobów jest użycie do tego celu... octu.

Ocet jest szeroko wykorzystywany w sprzątaniu i także nada się do mycia pralki. Jest odkamieniaczem i skutecznie usunie także bakterie. Aby umyć pralkę octem, należy wlać do komory na proszek szklankę octu i następnie wybrać program pustego płukania, ustawiając temperaturę 90 stopni Celsjusza.

Czyszczenie pralki za pomocą kwasku cytrynowego

Zdjęcie Kwas cytrynowy sprawdzi się nie tylko w kuchni, ale także w czyszczeniu pralki / 123RF/PICSEL

Innym sposobem czyszczenia pralki jest użycie kwasku cytrynowego. On także, podobnie jak ocet poradzi sobie z kamieniem. Kwasek cytrynowy w ilościach 120-150 gramów produktu należy wsypać do szufladki na proszek i włączyć puste pranie o temperaturze 90 stopni Celsjusza.

Czyszczenie pralki, a filtr? O nim nie zapominaj!

Zdjęcie Filtr w takich urządzeniach jak pralka, czy zmywarka wymaga regularnego czyszczenia / 123RF/PICSEL

Bęben, w którym pierzemy ubrania oraz szufladka na detergenty, to nie wszystkie elementy, które należy czyścić. Trzeba także pamiętać o filtrze, który w pralce odpowiada za czyszczenie wody w niej. Dlatego też regularne czyszczenie filtra raz w miesiącu jest istotne. Tam często zatrzymują się:

włosy

sierść

piasek

kurz

To wszystko także wpływa na zapach wydobywający się z pralki.

Jak wyczyścić filtr w pralce? To tylko kilka chwil

Zdjęcie Regularnie czyszczenie filtra przedłuży żywotność pralki / 123RF/PICSEL

Filtr w pralce to element, który możemy z niej wyjąć. Otwieramy lub zdejmujemy osłonę filtra w zależności od modelu pralki i wyciągamy filtr. Czyścimy go pod bieżącą wodą, a następnie płuczemy w wodzie z octem i suszymy element. Tak oczyszczony filtr montujemy w pralce. Do filtra w pralce także warto zaglądać z innego powodu - czasem to właśnie w nim znajdujemy jedną, zaginioną skarpetkę, czy bieliznę.

Co niszczy pralkę? Profilaktyka najważniejsza

Zdjęcie Czysta pralka, to czyste pranie. Warto czyścić więc urządzenie raz w miesiącu / 123RF/PICSEL

Aby nie dochodziło do częstego zabrudzenia pralki, ważna jest profilaktyka. Warto do bębna wkładać rzeczy, z których pozbyliśmy się włosów, sierści i piasku. Wystarczy przed włożeniem prania do pralki, wytrzepać poszczególne ubrania. To powinno zminimalizować problem zapchanego filtra.

Dodatkowo nie powinniśmy trzymać brudnych, przepoconych ubrań tygodniami w bębnie pralki. Wtedy takie rzeczy śmierdzą stęchlizną jeszcze bardziej. Brudne rzeczy, przeznaczone do prania możemy trzymać w koszu na pranie i wkładać je tuż przed uruchomieniem pralki, lub prać częściej. Warto także nie przeładowywać bębna pralki i przestrzegać ładowności, którą określił producent.