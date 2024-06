Pysznogłówka ogrodowa: cudaczna roślina

Pysznogłówka ogrodowa, zwana także monardą albo bergamotką, to bylina, która swoim wyglądem na pewno przyciąga wzrok. Z całą pewnością trudno przejść obok niej obojętnie od lipca do końca września, bo akurat wtedy na dłuższych łodygach pojawiają się słodko pachnące kwiaty o kolorze bordowym, kremowym, żółtym, zielonym oraz różowym i fioletowym.

Nie dość, że pysznogłówka może dodać faktycznie zjawiskowych barw do naszego ogrodu, to na dodatek wypełni go ciekawy aromatem, który jest spowodowany wydzieleniem olejków eterycznych. Wtedy nasze nozdrza wypełni zapach cytrusowy, ale także lawendowy lub truskawkowy. Cudowna roślina nie tylko przyciągnie sąsiadów, ale także pożyteczne owady takie, jak pszczoły czy motyle, które zapylają ogród. Na szczęście zapach odstrasza kleszcze, które swoją aktywnością mogą zniechęcić do przebywania na świeżym powietrzu. Zauważono, że tam, gdzie rośnie pysznogłówka obecność ślimaków i pędraków także jest mniejsza, co sprawia, że warto podjąć się uprawy tych kwiatów.

Pysznogłówka ogrodowa będzie świetnie rosła

Monarda, pysznogłówka, bergamotka - roślina doczekała się już kilku nazw 123RF/PICSEL

Co zrobić, aby pysznogłówka rosła bez zarzutu? Trzeba najpierw zapewnić jej zarówno odpowiednie miejsce, jak i pochylić się nad wymogami. Zanim jednak zabierzemy się za sadzenie siewek, trzeba się dobrze zastanowić, gdzie chcemy ją umieścić. Najlepiej będzie wyeksponowana w miejscach jasnych, ponieważ promienie słoneczne pobudzają pysznogłówkę do wypuszczania przepięknych rurkowatych kwiatów. Wtedy też nasza roślina będzie odporna na mrozy, a z czasem szybko się rozrośnie w taki sposób, że zakryje wolne miejsca na rabatach, ale także z łatwością uzyskamy nowe sadzonki. Pysznogłówka jest doskonałą rośliną zadarniającą, także można ją sadzić na skarpach, co wzmocni strukturę gleby, a także zapobiegnie erozji.

Jak pielęgnować pysznogłówkę?

Słońce i podlewanie: to dwie rzeczy, które sprawią, że pysznogłówka będzie rosła bez zarzutu 123RF/PICSEL

Samo słoneczne miejsce nie wystarczy, aby pysznogłówka rosła w naszym ogrodzie bez problemów i należycie spełniała swoją rolę. Fakt, jeśli promieni na naszych rabatach jest jak na lekarstwo, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby porastała nieco zacienione miejsca, ale wtedy musimy się liczyć z tym, że kwiatów będzie zdecydowanie mniej, a także łatwiej o występowanie chorób grzybowych. Pysznogłówka ponadto lubi gleby zasobne w składniki mineralne, a najlepiej, aby ziemia była próchnicza.

Jeśli mamy do czynienia z upałami, to uprawa rośliny wymaga częstego nawadniania, ale dawki muszą być bardzo rozsądne. Podłoże powinno być lekko wilgotne, ale nie za mokre: w przeciwnym razie nie tylko pysznogłówka zgnije, ale będzie podatna na mączniaka prawdziwego, który bardzo szybko się rozprzestrzenia na inne rośliny. Choć pysznogłówka kwitnie masowo, to również należy pamiętać o jednym: trzeba codziennie sprawdzać stan pąków kwiatowych i usuwać te martwe: to wzmocni naszą cudowną roślinę i pobudzi do wytwarzania nowych.