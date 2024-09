Podstawą najprostszego, a zarazem skutecznego krochmalu są dwa składniki, które bez trudu znajdziemy we własnej kuchni. Pierwszym z nich jest jeden litr wody, wystarczy nalana z kranu, a drugim jedna łyżka skrobi lub mąki ziemniaczanej. Mając potrzebne rzeczy pod ręką, możemy przejść do gotowania.

To jeden z najpopularniejszych patentów na domowy krochmal, ale możemy przygotować także jego alternatywne wersje. Ciekawy produkt uzyskamy z białego ryżu. Wystarczy, że ugotujemy ok. 3-4 łyżki w dwóch litrach wody, a następnie odcedzimy płyn do czystej butelki. Stężenie takiego krochmalu będzie doskonałe do usztywnienia tkanin, np. obrusów czy firanek.