Niedoceniany, a doskonały olej z pestek winogron

Olejowanie włosów to dla wielu kobiet nieodzowna część pielęgnacyjnej rutyny. Bogate w cenne składniki oleje roślinne pomagają bowiem nawilżyć przesuszone kosmyki, złagodzić podrażnienia skóry głowy, a także wzmocnić, uelastycznić i odżywić włosy.

"To lekki i szybko wchłaniający się olej, który znany jest z wysokiego stężenia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, zwłaszcza kwasu linolowego. Odgrywa on ważną rolę we wzmacnianiu bariery ochronnej skóry, w tym skóry głowy. Olej z pestek winogron jest także bogaty w witaminę E, która działa jak silny przeciwutleniacz, chroniąc włosy przed uszkodzeniami powstałymi w wyniku stresu oksydacyjnego" - tłumaczy w rozmowie z magazynem "Elle" chemiczka kosmetyczna Manuela Marcheggiani.

Co zawiera olej z pestek winogron?

Olej z pestek winogron może pomóc przy problemie nadmiernej uyraty włosów 123RF/PICSEL

Olej ten polecany jest zwłaszcza osobom, które borykają się z podrażnieniami skalpu i nadmiernym wypadaniem włosów.

"Ekstrakt z pestek winogron zawiera proantocyjanidyny, związki chemiczne, które niwelują stany zapalne będące częstą przyczyną wypadania włosów. Co więcej, hamuje rozkład kolagenu, który jest kluczowy dla utrzymania elastyczności skóry, a także poprawia krążenie krwi, co korzystnie wpływa na mieszki włosowe" - podkreśla trycholożka Gretchen Friese. Niektóre badania wykazały, że jest on także skuteczną bronią w walce z łupieżem.

Olej z pestek winogron stosować mogą posiadaczki każdego rodzaju włosów, nawet tych cienkich i puszących się. "Jako że ma lekką konsystencję, nie obciąża pasm. Wyróżnia się wszechstronnym zastosowaniem - można aplikować go przed myciem włosów w celu dogłębnego nawilżenia skóry głowy, a także wykorzystać jako odżywkę lub maskę. To również doskonały sposób na to, by rozdwojone końcówki były mniej widoczne" - wskazuje dermatolożka Ashley Magovern.

