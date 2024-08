Włóż do słoika i zalej zalewą. Nie będziesz mógł przestać ich jeść

Marynowane grzyby leśne to wyśmienity specjał polskiej kuchni. Zazwyczaj do słoików wkładamy podgrzybki, prawdziwki i maślaki, a dużo rzadziej marynujemy kurki, uważane za jedne z najbardziej smakowitych grzybów. To jednak błąd, ponieważ marynowane kurki stanowią wyjątkową przystawkę, która zachwyca smakiem i aromatem.