Ogórki kiszone są doskonałym, naturalnym probiotykiem , który wzmacnia odporność organizmu i zbawiennie wpływa na funkcjonowanie układu pokarmowego. Ogórki kiszone są doskonałym źródłem witamin z grupy B, C, K, E i A , które mają niebagatelny wpływ na skórę, włosy czy paznokcie.

W tych popularnych kiszonkach znajduje się również m.in. magnez, fosfor i potas , co jest niezwykle istotne, gdy mowa o prawidłowym funkcjonowaniu układu kostneg o.

Z uwagi na dużą zawartość witaminy C, ogórki kiszone pomagają zwalczać infekcje i przeziębienie , dlatego warto po nie sięgać szczególnie w tzw. okresie grypowym. Gdyby tego było mało, ogórki kiszone pomagają w odbudowaniu flory jelitowej , obniżają poziom cholesterolu we krwi, zmniejszają ryzyko wystąpienia miażdżycy oraz chorób serca, ale także zapobiegają migrenom i wykazują działanie obniżające stres .

Biały nalot na ogórkach kiszonych - co oznacza?

Często zdarza się, że po odkręceniu słoika na ogórkach widoczny jest biały nalot , który nie wygląda zbyt estetycznie. Wiele osób wychodzi w wówczas z założenia, że takie ogórki nie są już zdatne do spożycia i uległy zepsuciu. Nic bardziej mylnego.

Biały nalot na ogórkach kiszonych to bakterie kwasu mlekowego , które korzystnie wpływają na nasz organizm, regulując skład mikroflory jelitowej , tym samym poprawiając działanie procesów trawienia .

Kożuch sam w sobie nie jest szkodliwy dla zdrowia, ale jeśli go zauważymy, powinniśmy się go pozbyć. Kożuch fermentacyjny może negatywnie wpływać na smak ogórków, a w najgorszym scenariuszu zwiększa on ryzyko popsucia się ogórków.