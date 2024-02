Spis treści: 01 Skąd się bierze brzydki zapach z szafy?

02 Jak usunąć nieprzyjemny zapach w szafie? Domowe sposoby

03 Pogromca zapachu stęchlizny z babcinego niezbędnika

04 Przyciągają brzydkie zapachy jak magnes

05 Co zrobić, żeby w szafie ładnie pachniało? Patent z łazienki

Skąd się bierze brzydki zapach z szafy?

Główną rolę odgrywają tutaj bakterie i roztocza, które bytują we wnętrzu mebli oraz na ubraniach. Ich rozwojowi sprzyja nieodpowiednie przechowywanie ubrań — zwłaszcza wciskanie ich na potęgę i wypełnianie każdego zakamarka półki. Brak odpowiedniej cyrkulacji i regularnego wietrzenia stwarza idealne warunki do rozwoju bakterii.

Zapach stęchlizny w szafie pojawia się również wtedy, gdy zdarza się nam odkładać na półki odzież już noszoną. Nawet drobne zabrudzenia i niewielka ilość potu stanowią doskonałą pożywkę dla drobnoustrojów. Zawsze zwracaj uwagę na to, czy ubrania po praniu całkowicie wyschły. Odruchowe wrzucenie do szafy lekko wilgotnych części garderoby będzie skutkować tym, że mebel stanie się źródłem przykrego odoru.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szafa w kapsułce INTERIA.PL

Zobacz też: Idealnie czyste okna przed świętami? Wcale nie musisz się męczyć

Jak usunąć nieprzyjemny zapach w szafie? Domowe sposoby

Weź pod uwagę, że umieszczenie w jej wnętrzu popularnych saszetek zapachowych nie wystarczy. Będą tylko maskować problem, ale nie uporają się z jego przyczynami na dłuższą metę. Ich działanie będzie efektywne, jeśli najpierw przeorganizujesz ułożenie ubrań w taki sposób, aby w szafie nie panował ścisk. Usunięcie brzydkiego zapachu z szafy zacznij od jej umiejętnego wyczyszczenia.

Zdjęcie Bałagan w szafie sprzyja tworzeniu nieprzyjemnej woni / 123RF/PICSEL

Pogromca zapachu stęchlizny z babcinego niezbędnika

Usuwanie brzydkiego zapachu musi iść w parze z gruntownymi porządkami. Wyjmij wszystkie ubrania i przygotuj miksturę do wyczyszczenia szafy, składającej się z wyłącznie dwóch składników. W równych proporcjach wymieszaj wodę oraz biały ocet.

Właściwości czyszczące tego produktu są wykorzystywane od pokoleń, więc zdaje się nie wychodzić z mody. W roztworze nasącz czystą ściereczkę i wytrzyj wnętrze szafy. Pozostaw otwartą, by miała okazję wyschnąć — będzie to jednocześnie okazja do porządnego przewietrzenia.

Przyciągają brzydkie zapachy jak magnes

Produkty z kuchennej spiżarki pomogą wyeliminować ryzyko powstawania i kumulowania zapachu stęchlizny w szafie. Sięgnij po nie tuż po wyczyszczeniu swojego mebla, aby efekty pracy utrzymywały się przez długie tygodnie.

Soda oczyszczona — przesyp ją do miseczki i umieść na dolnej półce na dobę. Popularny w kuchniach proszek będzie wchłaniać wszelkie nieprzyjemne zapachy oraz wilgoć.

— przesyp ją do miseczki i umieść na dolnej półce na dobę. Popularny w kuchniach proszek będzie wchłaniać wszelkie nieprzyjemne zapachy oraz wilgoć. Kawa — wykorzystać możesz zarówno mieloną, jak i całe ziarna. Przesyp porcję na mały talerzyk i podobnie jak wcześniej, włóż do szafy. Wymieniaj co kilka dni, a woń stęchlizny nie będzie ci straszna.

— wykorzystać możesz zarówno mieloną, jak i całe ziarna. Przesyp porcję na mały talerzyk i podobnie jak wcześniej, włóż do szafy. Wymieniaj co kilka dni, a woń stęchlizny nie będzie ci straszna. Cytryna — dwa lub trzy plasterki na niewielkim spodeczku będą nie tylko neutralizować niepożądane aromaty, ale też odświeżą wnętrze szafy. Musisz mieć na uwadze częstą wymianę, przynajmniej raz na dwa dni.

Co zrobić, żeby w szafie ładnie pachniało? Patent z łazienki

Nie musisz kupować zapachowych saszetek — bez trudu przygotujesz je samodzielnie, czerpiąc z artykułów, które już masz w domu. Tym razem zrób przegląd łazienkowych szafek i skorzystaj z pachnących właściwości soli do kąpieli. Przesyp je do niewielkich woreczków tekstylnych lub do małego słoiczka i umieść w szafie. Mebel wypełni się orzeźwiającym aromatem, a ubrania po wyjęciu z szafy będą pachnieć świeżością.

Polecamy: Przetrzyj tym ekran telewizora, a kurz nie będzie na nim osiadał. Zyskasz nową jakość obrazu