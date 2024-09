Montaż ławki na cmentarzu nie jest dowolny i podlega pewnym regulacjom. Zwykle cmentarze pozwalają na montaż ławek w strefie otaczającej grób, jednak muszą one spełniać określone wymagania estetyczne i materiałowe. Najczęściej dopuszczalne są ławki betonowe lub metalowe , z siedziskiem drewnianym bądź z tworzywa sztucznego . Ważne, by ich konstrukcja była trwała i stabilna, nie zakłócała porządku na cmentarzu i nie przeszkadzała w użytkowaniu przestrzeni przez innych odwiedzających.

Chociaż tuje są popularnym wyborem, to nie każda roślina jest mile widziana na cmentarzu. Rośliny o dużych korzeniach, takie jak drzewa czy niektóre krzewy, mogą powodować uszkodzenia grobów, dlatego wiele cmentarzy wprowadza ograniczenia co do rodzaju i wielkości roślin, jakie można sadzić. Najczęściej preferowane są rośliny niewielkie, które nie rozrastają się zanadto, takie jak miniaturowe tuje, wrzosy, lawendy czy byliny.