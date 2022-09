Liście laurowe kosztują niewiele, a są bardzo pomocne w rozwiązaniu bardzo popularnego problemu - w walce z uciążliwymi insektami. Zamiast sięgać po chemiczne specyfiki, warto spróbować naturalnych rozwiązań - zarówno jeśli chodzi o domowe porządki, jak i radzenie sobie ze szkodnikami. Ich specyficzny zapach w mig odstraszy m.in. znienawidzone mole spożywcze.

Liść laurowy w starciu z insektami

Mole spożywcze do uciążliwe owady, gnieżdżące się w produktach sypkich - mące, kaszy, płatkach owsianych itp. Skąd pojawiają się w naszych domach? Najczęściej przynosimy je ze sobą z zakupów, nie mając o tym pojęcia. Mole uprzykrzają życie i ciężko jest się ich pozbyć - walka z tymi owadami bywa niekiedy długotrwała. Jak je odstraszyć za pomocą naturalnych, domowych sposobów?

Świetną bronią pomocną w walce z molami spożywczymi będą liście laurowe. Ich intensywny aromat działa na te owady drażniąco - już kilka listków skutecznie odstraszy tych niechcianych lokatorów.

Zdjęcie Mole spożywcze bardzo szybko się rozmnażają, dlatego walka z nimi bywa czasochłonna / 123RF/PICSEL

Jak używać liści laurowych do odstraszania moli?

Liść laurowy możesz wsadzić bezpośrednio do opakowania z mąką, ryżem czy innym produktem sypkim. Aby zapobiec pojawianiu się moli spożywczych w przyszłości, możesz na półach szafek kuchennych porozkładać liście laurowe. Już kilka sztuk wystarczy, aby zniechęcić insekty do osiedlania się w kuchni.

Zaskakujące właściwości liścia laurowego

Genialne efekty osiągniesz również przy pomocy laurowego olejku eterycznego. Na łyżeczkę wystarczy nałożyć sodę oczyszczoną, a następnie nalać kilka kropel tego ekstraktu. Całość zamknąć w małym pojemniczku, a na wieczku zrobić niewielkie dziurki. Może być to opakowanie po zapałkach lub np. słoik, który owiniesz folią.

Przez powstałe otwory, aromat liścia laurowego będzie bez trudu się wydobywał - dzięki temu żaden mol spożywczy nie ośmieli się wejść do kuchennych szafek.

Jak zapobiegać molom spożywczym?

Sposoby z liśćmi laurowymi są świetnie w walce z molami, jednak warto też wiedzieć, co robić, aby zminimalizować ryzyko kolonizacji moli w twojej kuchni. Przede wszystkim sypkie produkty warto poprzesypywać do szczelnie zamykanych pojemników - plastikowych czy zwykłych słoików. Będzie to pewnego rodzaju zabezpieczenie przed wnikaniem moli do produktów spożywczych. Oczywiście dodatnie do nich liścia laurowego jest dodatkową ochroną, bez względu na rodzaj opakowania.