Mole to rodzina niewielkich owadów z rzędu motyli, licząca około 3000 gatunków i rozprzestrzeniona we wszystkich strefach klimatycznych, łatwo spotkać je także w Polsce. Mole przypominają rozmiarem komary, a wyglądem ćmy - dorosłe osobniki posiadają smukłe, owłosione ciało o barwie od białawej, poprzez żółtą aż po szarobrunatną. Larwy moli żyją w rurkowatych osłonkach, składających się głównie z resztek pożywienia.

Zastosuj ten trik podczas mycia okien. Zapomnisz o pożółkniętych ramach Dwie najpopularniejsze grupy moli to mole odzieżowe oraz mole spożywcze. Larwy mola odzieżowego żywią się wełnianymi wyrobami włókienniczymi oraz futrami, a mola spożywczego suchymi pokarmami takimi jak cukier, kasza, mąka oraz otręby. Są bardzo podstępne i błyskawicznie zadomawiają się w kuchni, z łatwością przedostając się do niezabezpieczonych opakowań z kaszą, cukrem czy mąką. Jak temu zapobiec, a gdy się już zalęgną, pozbyć się ich raz na zawsze?

Jak pozbyć się moli spożywczych?

Jeśli odkryjemy, że w naszej kuchni zagnieździły się już mole spożywcze, musimy w pierwszej kolejności jak najszybciej pozbyć się larw. Niestety, wiąże się to z wyrzuceniem wszystkich produktów spożywczych, w których żyją i dokładnym wyczyszczeniem szafek. W tym celu należy dodać do wody kilka łyżek octu lub nawet wymyć szafki samym octem, który skutecznie dezynfekuje i zabija jaja moli.

Możesz także wymieszać gorącą wodę oraz ocet w proporcji 1:1, przelać do miseczki i zamknąć ją w szafce aż do wystygnięcia - to prosty i szybki sposób na błyskawiczną dezynfekcję.

Jak pozbyć się dorosłych osobników? W tym celu warto przygotować skuteczną pułapkę na mole na bazie octu i wina. Do miseczki wlej trochę kwaskowatego wina, które mole uwielbiają i ocet, którego nie znoszą. Owady, zwabione przyjemnym zapachem, utopią się w misce.

Pozbycie się larw moli i wyłapanie dorosłych osobników to jeszcze nie wszystko! By nie pojawiły się ponownie w domu, musimy przestrzegać kilku prostych zasad:

sypkie produkty takie jak cukier, mąka, kasze należy zaraz po kupnie przesypać do szklanych pojemników lub słoików.

szafki w kuchni należy regularnie sprzątać i profilaktycznie dezynfekować octem

warto rozłożyć w szafkach małe woreczki z lawendą lub położyć na półce lawendowe mydełko - mole nie znoszą tego zapachu

w kuchni warto trzymać suszone skórki cytrusów, goździki, ziele angielskie i liście laurowe

mole nie znoszą zapachu wrotyczu - sezon na niego właśnie się rozpoczął, więc warto ozdobić kuchnię małymi bukiecikami tej rośliny.

Latem mole wpadają także często do naszych domów przez okna - warto więc ustawić odstraszające je rośliny także na parapecie - wtedy poszukają szczęścia gdzie indziej.

