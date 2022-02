Spis treści: 01 Jak wygląda mol?

02 Jak wyglądają larwy moli spożywczych?

03 Gdzie mole spożywcze składają jaja?

04 Jak pozbyć się moli spożywczych?

05 Co odstrasza mole spożywcze, czyli jak zniechęcić je do kolejnej wizyty?

06 Mole spożywcze szkodzą zdrowiu

Jak wygląda mol?

Jak wygląda mol? To ważne pytanie, bo dopiero po prawidłowym zidentyfikowaniu szkodników, które pustoszą kuchenne zapasy, można podjąć skuteczną walkę z nimi. Mole spożywcze — tej nazwy zwyczajowo używa się do określenia dwóch rodzajów, podobnych do siebie, motyli: mklika mącznego (spożywczego) i omacnicy spichrzanki. W obydwu przypadkach owady mają rozmiar około pięciu centymetrów. Mole spożywcze mają biało-brązowe skrzydła o rozpiętość około półtora centymetra. Przy czym mklik ma brązowe ciało, natomiast omacnica brązową głowę i biały tułów.



Jak wyglądają larwy moli spożywczych?

Zdjęcie Larwy moli spożywczych mogą mieć białe tułowie i brązowe głowy lub być całe brązowe / 123RF/PICSEL

Mole spożywcze w dorosłej wersji to łatwo zauważalne gołymi okiem motyle. O wiele większe problemy mogą stwarzać ich formy przed przepoczwarzeniem się. Jak wygląda mol, który nie osiągnął jeszcze dorosłości? Larwy moli spożywczych mają postać podłużnej gąsienicy o długości około pół centymetra. W przypadku mklika spożywczego mają one kolor brązowy, natomiast omacnice spichrzanki są białe lub zielone, jedynie głowy mają brązowe. Obecność larw w produktach spożywczych można zauważyć dzięki pajęczynie, z której wyplatają kokony. Jeśli w mące, kaszy czy cukrze pojawia się pajęczynka — to znak, że są w niej mole.

Gdzie mole spożywcze składają jaja?

Zdjęcie Mole spożywcze szczególnie lubią produkty sypkie

Jak pozbyć się moli spożywczych? Aby dostępne środki zwalczania tych motyli były skuteczne, trzeba przede wszystkim wiedzieć, w których miejscach należy ich szukać i w jaki sposób dostają się do domu.

Skąd się biorą mole? Te nieprzyjemne motyle do naszych domów dostają się najczęściej na dwa sposoby. Po pierwsze przynosimy ich jaja lub larwy razem z produktami kupionymi w sklepach i hipermarketach. Choć opakowania są zamknięte, mole nie mają większego trudu z ich przegryzaniem. Druga droga owadów do domów to kratki wentylacyjne i otwarte okna. Dorosłe osobniki zwyczajnie wlatują do mieszkania i rozpoczynają żerowanie.



Gdzie mole spożywcze składają jaja? Ulubionym miejscem motyli są uwielbiane przez nich produkty sypkie. Jaja moli spożywczych można znaleźć w zagięciach torebek z mąką, cukrem, kaszami, siemieniem lnianym, płatkami śniadaniowymi, orzechami, ziarnami słonecznika, sezamu i zbóż. Znacznie rzadziej, ale zdarzają się też w opakowaniach z herbatą, kawą czy czekoladą w proszku. W miejscach, gdzie przechowujemy te produkty, koniecznie powinna zawisnąć pułapka na mole spożywcze, ale warto rozwiesić lepy także w innych punktach kuchni.



Zdjęcie Obecność moli można rozpoznać po pajęczynkach, które wytwarzają ich larwy

Jak pozbyć się moli spożywczych?

Istnieje wiele dostępnych w sklepach środków i domowych sposobów na mole spożywcze. Jak się pozbyć dorosłych osobników i ich larw? Na początku należy zlikwidować motyle. Jest to szczególnie ważne, dorosła samica może bowiem w ciągu dnia złożyć aż 170 jaj! Dróg ku eliminacji problemu jest kilka:

gotowa pułapka na mole spożywcze w postaci lepu, zawieszki, pojemnika wabiącego owady do środka, z którego nie mogą się już wydostać

w postaci lepu, zawieszki, pojemnika wabiącego owady do środka, z którego nie mogą się już wydostać zabijanie owadów, które zauważymy

rozpylanie w kuchni środka owadobójczego przeciwko molom spożywczym

Jednak wytępienie dorosłych osobników, nie oznacza, że to koniec problemu noszącego nazwę - mole spożywcze. Jak się pozbyć szkodników na zawsze? Należy podjąć kompleksowe działania.



Po pierwsze trzeba dokładnie umyć kuchenne szafki i półki, skupiając się na każdym zakamarku i szczelinie, bo właśnie w nich często ukrywają się mole. Po drugie należy dokładnie przejrzeć produkty spożywcze — nie tylko te uwielbiane przez motyle, bo zdarza się, że kokony można znaleźć w bardzo zaskakujących miejsca. Wszystkie kartony, foliowe worki i inne tego typu opakowania są potencjalnym miejscem, w którym mogły zalegnąć się larwy moli spożywczych. Warto wiedzieć, że mają one wyjątkowo silne aparaty zębowe, które pozwalają się im przegryźć nawet przez plastikowe opakowania. Dlatego jeśli mamy na półce jeszcze zapakowane oryginalnie pudełko płatków śniadaniowych, czy torebkę mąki — należy je otworzyć i sprawdzić, czy nie ma w nich nieproszonych gości.



Co odstrasza mole spożywcze, czyli jak zniechęcić je do kolejnej wizyty?

Zdjęcie Domowe sposoby na mole spożywcze: goździki i ziele angielskie / 123RF/PICSEL

Jak pozbyć się moli spożywczych na dobre? Warto przesypać wszystkie lubiane przez nie produkty do szczelnych słoików — przez szkło i metalową pokrywę nawet ich larwy się nie przegryzą. Kolejnym efektywnym działaniem jest wykorzystanie domowych sposobów na mole spożywcze. Istnieją bowiem zapachy, których te owady szczególnie nie lubią i będą chciały trzymać się od nich z daleka. Warto na kuchennych półkach i w szafkach rozłożyć między innymi:

liście laurowe, ziele angielskie i goździki

woreczki lniane zawierające tytoń

woreczki lub wiązanki lawendy

nasączone w olejkach o cytrusowym zapachu tkaniny lub kawałki cytryny, limonki czy pomarańczy

Szukając domowych sposobów na mole spożywcze natrafimy także na propozycje wykorzystania octu. Jego zapach jest dla motyli drażniący, toteż samice nie chcą składać jaj w miejscach, gdzie wyczują jego woń. Ocet na mole można wykorzystać na dwa sposoby: umyć jego wodnym roztworem półki lub rozstawić na nich miseczki z parującą cieczą.



Mole spożywcze szkodzą zdrowiu

Gdy tylko zauważymy pojawienie się moli w domu, natychmiast należy rozpocząć walkę z nimi. Nie tylko wyjadają one zapasy, ale także zanieczyszczają je swoimi odchodami. Mogą one przenosić grzyby pleśniowe i drobnoustroje powodujące infekcje oraz paciorkowce fekalne — bakterie, które są szkodliwe dla dróg oddechowych, wywołujące silne biegunki, ropnie, a niekiedy mogą też powodować choroby dróg żółciowych, zapalenie wsierdzia.



