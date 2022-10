Czosnek kojarzy nam się przede wszystkim jako składnik kulinarnych potraw. Okazuje się jednak, że równie dobrze sprawdzi się jako pomocnik w domowych porządkach. Trik z ząbkiem czosnku włożonym do muszli klozetowej jest coraz bardziej popularny w domowych gospodarstwach.

Ząbek czosnku do toalety: Doskonały odkażacz

Zdjęcie Czy czosnek trzeba obierać? Wcale nie! / 123RF/PICSEL

Łazienka jest tym miejscem w naszym domu, gdzie gromadzi się cała masa bakterii i zarazków. Jednak jeśli chcemy zamienić chemiczne środki, które je zwalczą, na bardziej ekologiczne i domowe sposoby, warto sięgnąć po czosnek. Zawiera on allicynę, substancję, która ma działanie przeciwzapalne, a więc zapobiega rozwojowi mikroorganizmów zakaźnych. Właśnie dlatego allicynę zawartą w czosnku można wykorzystać do dezynfekcji toalety. Może on chronić przed bakteriami, ale także hamować rozwój grzybów.

Reklama

Zobacz też: Jak wykorzystać ocet w domowych porządkach?

Jak zastosować czosnek w muszli klozetowej?

Aby przygotować domowy środek do odkażania toalety na bazie czosnku, należy obrać ząbek czosnku i włożyć go do toalety. Najlepiej zrobić to wieczorem, przed pójściem spać, a następnie rano po obudzeniu się należy spłukać toaletę.

Ta banalnie prosta procedura wykonywana dwa razy w tygodniu pomoże utrzymać toaletę w czystości i przyczyni się do odpowiedniej dezynfekcji.

Zobacz również: Domowy trik za 2 zł na czystą toaletę! Piorunujący efekt