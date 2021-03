Wnętrzarskie trendy 2021

Rok 2020 zamknął nas w domach i sprawił, ze zaczęliśmy przykładać większą wagę do wystroju wnętrz, w których żyjemy. Przytulne, funkcjonalne i sprzyjające relaksowi - o takich wnętrzach marzymy i takie będą modne w tym roku.

Zdjęcie Japandi to najmocniejszy wnętrzarski trend tego roku /123RF/PICSEL

Wnętrzarskie trendy zmieniają się z roku na rok. Jeszcze kilka lat temu hitem były białe, surowe wnętrza rodem z Ikei, dziś powoli odchodzimy od minimalizmu i stawiamy na przytulność i ciepło. Naturalne materiały, takie jak drewno czy rattan, rośliny i pamiątki po babci - oto jak dziś urządzamy najmodniejsze wnętrza sezonu. Poznajcie trendy, przed którymi ciężko będzie się obronić!





Japandi

Oto jeden z najmocniejszych trendów tego roku! Japandi, bo o nim mowa, powstał w wyniku połączenia stylu skandynawskiego z japońskim. Mamy więc minimalizm i prostotę, zamiłowanie do naturalnych surowców, a nawet kontrowersyjne wabi-sabi.



Japandi stawia na stonowane barwy i przemyślane dodatki, a urządzenie takiego wnętrza jest całkiem proste. Przeważać w nim powinny kolory ziemi, beże i szarości, dobrej jakości meble z naturalnych materiałów i dodatki, takie jak np. ceramiczny wazon czy rattanowe lustro. Styl japandi to umiłowanie harmonii, ładu i natury - z powodzeniem możemy więc przemycić do takich wnętrz rośliny i tkaniny pochodzenia naturalnego. Japandi ma pomóc nam wypocząć, odnaleźć harmonię i spokój - pewnie dlatego w dobie pandemii cieszy się aż takim powodzeniem.



Boho

Świat mody zakochał się na nowo w boho już kilka lat temu, teraz przyszedł czas na wnętrza urządzone w tym wyjątkowym stylu. Boho to totalne przeciwieństwo surowych, skandynawskich wnętrz, które cieszyły się powodzeniem w ostatnich latach. Daleko mu również do japandi, bo nie ma nic wspólnego z umiarem i prostotą - wnętrza boho to bogactwo o jakim wam się nie śniło!



Soczyste, mocne barwy, oryginalne dodatki, makatki, rośliny i kadzidła to jedynie część tego, co musi się znaleźć w idealnym wnętrzu boho. Określenie to odnosi się do wnętrz inspirowanych bohemą - tak żyli kiedyś wolni i bezkompromisowi artyści i to właśnie wolność i oryginalność jest siłą tych wnętrz. Mieszkanie boho powinno być zdominowane przez naturalne materiały, takie jak wiklina, drewno oraz len i osobiste dodatki. Świetnie sprawdzą się tutaj plakaty, barwne narzuty, pamiątki z dalekich podróży, amulety, łapacze snu, kolorowe dywany, suche trawy i dużo żywych roślin. To, co łączy wszystkie wnętrza boho to wolność i swoboda - urządzając je możemy pozwolić sobie na wszystko!





