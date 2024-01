Uprawa skrzydłokwiatu nie jest trudna, dlatego decydują się na nią nawet osoby początkujące w dziedzinie domowego ogrodnictwa

Domowy nawóz z dwóch składników pomoże uzyskać znakomite efekty. Stosuj go profilaktycznie oraz w momencie, gdy zauważysz, że skrzydłokwiat marnieje

Dlaczego warto mieć skrzydłokwiat w domu?

Zanim przejdziemy do tego, jak pielęgnować skrzydłokwiat, warto uświadomić sobie, że efektowna roślina też może nam się przysłużyć. Korzystny wpływ skrzydłokwiatu to przede wszystkim jego zdolność do oczyszczania i nawilżania powietrza w domu. Neutralizuje działanie tlenku węgla oraz szkodliwych substancji, które mogą być obecne w impregnatach do mebli, lakierach, rozpuszczalnikach czy klejach. Dodatkowo ma zdolność filtrowania powietrza z zarodników grzybów, które szczególnie uciążliwe są dla osób ze skłonnościami do alergii.

Dlaczego kwiaty skrzydłokwiatu zielenieją? Roślina wysyła ważny sygnał

Roślina szczęśliwa dla kobiet

Istnieją wierzenia, według których obecność skrzydłokwiatu w domu sprzyja zwłaszcza paniom. Umiejętna uprawa ma sprowadzać na mężatki szczęście w zgodnym związku. Z kolei singielkom przynosi powodzenie i ułatwia znalezienie swojej drugiej połówki.

Popularne są także przesądy, które stawiają skrzydłokwiat w pozycji okazu przyciągającego dobrą passę w finansach. Aby wzmocnić jego działanie, pod doniczką zaleca się umieścić złotą monetę. Nawet jeśli informacje te traktujemy z przymrużeniem oka, warto dowiedzieć się, jak ożywić skrzydłokwiat, kiedy traci formę. Niepokoją cię opadnięte liście i brak kwitnienia? Mamy na to sposób.

Jakie właściwości ma domowy nawóz do skrzydłokwiatu z pestek dyni?

Wśród domowych metod dbania o rośliny doniczkowe polecamy polegać na naturalnych składnikach. To nie tylko w pełni ekologiczne metody, ale też sposoby na oszczędne gospodarowanie domowymi zasobami. Jednocześnie z przygotowaniem domowego nawozu do skrzydłokwiatu poradzi sobie każdy.

Czym nawozić skrzydłokwiat i dlaczego warto postawić na pestki dyni? Bez problemu znajdziemy informacje, według których są bogatym źródłem składników odżywczych, przez które powinny być obecne w naszej codziennej diecie. Nic nie stoi na przeszkodzie, by znalazły miejsce także w jadłospisie roślin doniczkowych. Pestki dyni zawierają azot, fosfor, potas, mangan, bor, magnez. Oto składniki, które:

aktywują wzrost roślin

wzmacniają korzenie

stymulują skrzydłokwiat do bujniejszego kwitnienia

wpływają na atrakcyjny wygląd zielonych liści

Jak zrobić domowy nawóz do skrzydłokwiatu? Dwa składniki wystarczą

Nie potrzebujesz ani specjalistycznej wiedzy, ani profesjonalnych sprzętów ogrodniczych. Odżywczy nawóz do skrzydłokwiatu przygotujesz we własnej kuchni. Jak się za to zabrać?

Cztery łyżki oczyszczonych z miąższu pestek wrzuć do blendera. Zalej litrem odstanej wody i miksuj przez dwie minuty. Miksturę przelej przez sitko - zależy ci na uzyskaniu wyłącznie płynu, bez resztek pestek z dyni.

Twój domowy nawóz do roślin jest już gotowy! Jak ożywić skrzydłokwiat? Specyfik nie wymaga rozcieńczania. Podlewaj nim ziemię w doniczce raz na dwa tygodnie, a twój skrzydłokwiat będzie kwitnąć obficie i zachwycać widokiem intensywnie zielonych liści. Stosuj regularnie - nie tylko w momencie, gdy zauważysz, że skrzydłokwiat wiotczeje, opada lub usycha.

Pielęgnacja skrzydłokwiatu w pigułce

Wymagania tropikalnej rośliny nie są szczególnie wygórowane. Z tego powodu uprawę skrzydłokwiatu często poleca się początkującym miłośnikom zielonych okazów. Nie potrzebuje bezpośredniego nasłonecznienia, unikać należy ustawienia doniczki w miejscu zagrożonym przeciągami.

O czym jeszcze trzeba pamiętać? Jaka ziemia do skrzydłokwiatu sprawdza się najlepiej? Wybieraj żyzną i przepuszczalną mieszankę podłoża próchniczego z torfem lub piaskiem. Do tego podlewaj obficie, a także często zraszaj i czyść liście skrzydłokwiatu z kurzu. Będzie twoim popisowym okazem.

