Lawenda: pięknie pachnie i odstrasza niektóre owady

Lawenda to jedna z bardziej cenionych roślin ogrodowych i balkonowych. Jej pokrój, urocze kwiaty i wspaniały zapach sprawiają, że wielu chce cieszyć się nią na co dzień. W dodatku woń lawendy odstrasza muchy, komary i kleszcze, chętnie zatem sadzimy ją w pobliżu miejsc wypoczynku. Lawenda nie jest szczególnie trudna, ani absorbująca w uprawie, co stanowi kolejny powód, dla którego warto mieć ją na swoim balkonie czy w ogrodzie. Do najczęściej wybieranych odmian należą lawenda wąskolistna i lawenda francuska.



Lawenda: Uprawa i wymagania

Lawenda do prawidłowego wzrostu potrzebuje odpowiedniego podłoża. Roślina nie lubi ciężkiej ziemi, jej gleba powinna być przepuszczalna i lekka - najlepiej wymieszać ziemię ze żwirkiem oraz piaskiem. I lawenda wąskolistna i lawenda francuska najlepiej czują się w glebie o dużej zawartości wapnia i odczynie neutralnym lub zasadowym (pH 6,5-7,5).

Lawendzie nie przeszkadzają wiatry, wręcz przeciwnie, preferuje stanowiska o dobrej cyrkulacji powietrza. Roślina uwielbia też wygrzewać swoje pędy w promieniach słońca, toteż najlepiej rośnie w dobrze nasłonecznionych miejscach.



Podlewanie lawendy latem

Przepuszczalna gleba jest bardzo ważna, ponieważ lawenda w doniczce źle znosi przelanie. Roślina, choć lubi wilgotną glebę, to fatalnie reaguje na zbyt dużą ilość wody. Dlatego lepiej podlewać ją częściej, ale mniej obficie.

Podlewanie lawendy latem rządzi się swoimi prawami. O ile rośliny uprawiane w gruncie dobrze radzą sobie z suszą, a podlewania wymagają jedynie jeśli przez długi czas nie ma deszczu, o tyle lawenda w doniczce wymaga regularnego nawadniania. Podlewanie lawendy latem podczas upałów najlepiej przeprowadzać co drugi dzień, a w razie bardzo wysokich temperatur nawet codziennie. Jednas wówczas też należy pamiętać o zasadzie, że roślinę podlewamy często, ale niezbyt obficie.



Zdjęcie Pszczoły kochają lawendę / 123RF/PICSEL

Domowy nawóz do lawendy. To nic nie kosztuje

Chcąc zasilić roślinę, by jej kwiaty i pędy były jeszcze bujniejsze, warto sięgnąć po domowy nawóz ze skorupek jajek. Jego przygotowanie jest banalne i nic nie kosztuje, bo łupki i tak wylądowałyby w koszu na śmiecie. Ważne, by do gotowania jajek nie dodawać soli, ani żadnych innych przypraw, bo mogłyby one zaszkodzić lawendzie.

Wystarczy ugotować jajka, obrać je, a skorupki zemleć na proszek przy pomocy blendera czy młynka do kawy. Tak przygotowanym domowym nawozem do lawendy podsypujemy, co jakiś czas roślinę, mieszając skorupki z wierzchnią warstwą gleby.



Zdjęcie Skorupki z jajek to doskonały, darmowy nawóz do lawendy / 123RF/PICSEL

Domowy nawóz do lawendy: Dlaczego to działa?

Dlaczego domowy nawóz do lawendy działa? Jak już wspomniano, lawenda preferuje gleby wapienne, zaś skorupki jajek zawierają mnóstwo wapnia. Ponadto wpływają one na odczyn gleby, czyniąc go nieco bardziej zasadowym - za co lawenda będzie wdzięczna. Ponadto domowy nawóz ze skorupek jajek ma w sobie też krzem, siarkę, fluor, żelazo i cynk, którymi lawenda także nie pogardzi.



