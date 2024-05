Jak zrobić młode ziemniaczki z piekarnika? Najpierw trzeba wybrać bulwy: do tego dania sprawdzą się raczej te mniejsze. Jeśli jest taka możliwość, to warto postarać się, aby były mniej więcej jednakowej wielkości. Później dokładnie myjemy warzywa, umieszczamy na blasze i przyprawiamy. Najpierw dodajemy niewielką ilość oleju, później sól i pieprz do smaku, a na koniec łyżeczkę papryki słodkiej, czosnku granulowanego (lud dwa ząbki świeżego) oraz suszony rozmaryn. Na koniec wszystko dokładnie mieszamy, zakrywamy folią spożywczą i pieczemy przez ok. 45 minut w piekarniku nagrzanym do 200 stopni.