Wychodzą miękkie i soczyste. Magda Gessler zdradza sekret idealnych kotletów mielonych

Kotlet mielony to klasyk polskiej kuchni, który swoją popularność zdobył w czasach PRL-u, kiedy to serwowano go w barach z dodatkiem ziemniaków, buraczków lub kapusty. Takie zestawienie cieszy się popularnością do dziś. Znana restauratorka, Magda Gessler, podzieliła się swoim sprawdzonym przepisem na najlepsze kotlety mielone. Dodaje do nich pewien sekretny składnik.