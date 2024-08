Okazałe paprocie to jedne z najstarszych roślin występujących na Ziemi. Współcześnie wyróżnia się aż 10 000 jej odmian oraz gatunków. Z biegiem lat roślina doskonale dostosowała się do warunków domowych i stała się częstym wyborem do nowego domu lub mieszkania. Paprotka preferuje wzrost w cieple. Latem temperatura pomieszczenia powinna oscylować między 18 a 23 st. C. Jesienią i zimą warto nieco skręcić grzejniki, by termometr wskazywał ok. 15-18 st. C. Choć dostęp do światła sprawia, że paproć zachwyca bujnym wyglądem, narażanie jej na przebywanie w pełnych promieniach słonecznych może zakończyć się usychaniem liści. Zdecydowanie lepiej sprawdzi się ustawienie jej w miejscu, do którego docierają jedynie rozproszone smugi światła.