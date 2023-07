Gdzie można się wybrać za "wakacje pod gruszą"? Ceny zakwaterowań i najlepsze kierunki

Agrest zwany jest Winoroślą Północy - rośnie w południowej i środkowej części Europy, a także na Kaukazie oraz w Ameryce Północnej i Afryce. W naszym kraju uprawia się go zazwyczaj na działkach czy w przydomowych ogródkach i wykorzystuje się do przygotowywania m.in. kompotów, przetworów czy jako dodatek do ciast i deserów. Owoce agrestu, mimo że stosunkowo mało popularne, uznawane są za jedne z najzdrowszych. Działają nie tylko zbawiennie na zdrowie, ale także skórę, przez co są również wykorzystywane w przemyśle kosmetycznym. Co wpływa na nich odżywcze właściwości?

Co zawierają owoce agrestu?

Zdjęcie Agrest można wykorzystać do zrobienia przetworów czy np. kompotu / 123RF/PICSEL

Korzystne oddziaływanie agrestu na odporność, wspomaganie funkcjonowania narządów czy też dbanie o doskonałą kondycję skóry możliwe jest dzięki:

witaminie C - agrest zawiera jej aż 28 g na 100 g owoców,

witaminie B,

witaminie A,

kwasowi foliowemu,

niacynie,

tiaminie,

ryboflawinie,

luteinie,

pektynom,

kwasom organicznym,

pierwiastkom takim jak: potas, magnez, wapń, fosfor, sód, żelazo.

Dlaczego warto jeść agrest?

Bogactwo prozdrowotnych składników zawartych w owocach agrestu sprawia, że wspomagają pracę całego organizmu na wielu płaszczyznach.

Wspierają narząd wzroku - dzięki luteinie, którą znaleźć można głównie w miąższu i skórce. Składnik ten ma działanie naturalnego filtra przeciwsłonecznego - chroni przed promieniowaniem UVA i UVB, dzięki czemu zapobiega też niektórym chorobom oczu.

- dzięki luteinie, którą znaleźć można głównie w miąższu i skórce. Składnik ten ma działanie naturalnego filtra przeciwsłonecznego - chroni przed promieniowaniem UVA i UVB, dzięki czemu zapobiega też niektórym chorobom oczu. Wspierają pracę serca - dzięki zawartych w owocach karotenoidy (m.in. luteinie) - chroniących naczynia krwionośne i mogących też zapobiegać chorobom układu krążenia.

- dzięki zawartych w owocach karotenoidy (m.in. luteinie) - chroniących naczynia krwionośne i mogących też zapobiegać chorobom układu krążenia. Regulują ciśnienie krwi - za sprawą potasu.

- za sprawą potasu. Pomagają utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi i wymieść metale ciężkie z przewodu pokarmowego - dzięki pektynom.

i wymieść metale ciężkie z przewodu pokarmowego - dzięki pektynom. Wpływają korzystnie na stawy - owoce agrestu mają właściwości przeciwzapalne i łagodzą objawy zwyrodnienia stawów, a co więcej mogą zapobiegać chorobom kości. Na podstawie badań naukowcy udowodnili, że ich regularne jedzenie zapobiega osteoporozie, a w przypadku urazów - np. złamań, przyspiesza regenerację (głównie za sprawą wapnia i magnezu).

- owoce agrestu mają właściwości przeciwzapalne i łagodzą objawy zwyrodnienia stawów, a co więcej mogą zapobiegać chorobom kości. Na podstawie badań naukowcy udowodnili, że ich regularne jedzenie zapobiega osteoporozie, a w przypadku urazów - np. złamań, przyspiesza regenerację (głównie za sprawą wapnia i magnezu). Dbają o sprawne trawienie - zapobiegają zaparciom, wzdęciom, działają moczopędnie i żółciopędnie, łagodzą stany zapalne jelit oraz żołądka.

- zapobiegają zaparciom, wzdęciom, działają moczopędnie i żółciopędnie, łagodzą stany zapalne jelit oraz żołądka. Są niskokaloryczne - mogą sięgać po nie osoby odchudzające się i chorujące na cukrzycę.

- mogą sięgać po nie osoby odchudzające się i chorujące na cukrzycę. Poprawiają pamięć i koncentrację - dzięki bogactwu magnezu oraz witamin z grupy B. Ponadto jedzenie agrestu jest w stanie zniwelować stres i napięcia z nim związane.

- dzięki bogactwu magnezu oraz witamin z grupy B. Ponadto jedzenie agrestu jest w stanie zniwelować stres i napięcia z nim związane. Minimalizują ryzyko zakwaszeniu organizmu - za sprawą substancji silnie alkalizujących dba o zachowanie równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie.

- za sprawą substancji silnie alkalizujących dba o zachowanie równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie. Wzmacniają odporność - głównie dzięki witaminie C i minerałom. Przetwory i suplementy na bazie agrestu polecane są do wspomagania leczenia bólu gardła oraz przewlekłego kaszlu.

- głównie dzięki witaminie C i minerałom. Przetwory i suplementy na bazie agrestu polecane są do wspomagania leczenia bólu gardła oraz przewlekłego kaszlu. Wpływają zbawiennie na skórę - eliminuje wolne rodniki, opóźnia jej starzenie się, poprawia wygląd i koloryt.

Kto nie może jeść agrestu?

Mimo wszystkich tych zalet, po agrest nie wszyscy mogą sięgać. Jedzenie tych owoców - szczególnie w dużych ilościach, odradza się osobom, które:

mają wrzody żołądka i dwunastnicy,

cierpią na zapalenie okrężnicy i jelit,

mają niewydolne nerki.

