Zlew: rezerwuar brzydkich zapachów

Dlaczego ze zlewu brzydko pachnie? Odpowiedź jest banalna, ponieważ to właśnie tam są idealne warunki na to, aby resztki mogły się rozkładać. Te z kolei znajdują się tam podczas mycia naczyń albo w trakcie opłukiwania produktów spożywczych. Ponadto tam może znajdować się również siedlisko tłuszczu, które szczelnie pokrywają kanalizację. Oczywiście, usuwanie resztek na bieżąco z odpływu w zlewie jest koniecznością, ale nawet nasza regularna praca może sprawiać, że nawet wtedy ze środka będziemy czuć nieprzyjemną woń.

Cynamon na brzydki zapach w zlewie

Pilnujemy porządku, a mimo wszystko do nozdrzy wdziera się nieprzyjemny zapach? Czas z tym skończyć i sięgnąć do kuchennej szafki po cynamon. Wystarczą cztery łyżeczki specyfiku wsypane do odpływu, odczekanie około 30 minut, a później przepłukanie zlewu solidną porcją wrzątku. Dlaczego akurat cynamon? Przede wszystkim dlatego, że ma przyjemny zapach, ale również dlatego, że pomoże pozbyć się nadmiaru bakterii ze zlewu, które również mogą być odpowiedzialne za nieprzyjemny problem.

Jeśli akurat nie mamy cynamonu pod ręką, to można sięgnąć po inną sproszkowaną przyprawę korzenną, ale najbardziej polecane są imbir albo gałka muszkatołowa.

Zatkany zlew? To również nie problem!

Czasami może się zdarzyć i tak, że obecność sitka w zlewie powoduje, że resztki dostają się niepostrzeżenie do odpływu, a z czasem mogą powodować zator. Jak w ekologiczny sposób odetkać zlew? To łatwe i najlepiej zacząć od rzeczy najbardziej oczywistych. Czasami z problemem upora się solidna porcja wlanego wrzątku, który rozpuści tłuszcz wewnątrz. Gdy to nie pomoże, to czas na wsypanie opakowania sody oczyszczonej i zalanie butelką octu, a następnie zakrycie odpływu korkiem. Po odczekaniu godziny, całość można wypłukać ciepłą wodą.

