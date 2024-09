Niestety jeden, wydawałoby się niewielki błąd podczas tzw. mopowania paneli , może doprowadzić do ich uszkodzenia. Dzieje się tak na skutek zaaplikowania na panele zbyt dużej ilości wody, która wnika w szczeliny i przyczynia się do powstawania nieestetycznych wybrzuszeń na panelach .

Następny etap to rozgrzanie żelazka, przyłożenie go do położonego na panelach ręcznika i delikatne prasowanie wybrzuszonego miejsca. Czynność wykonujmy z wyczuciem, by nie przypalić paneli. Ponadto użyjmy starego ręcznika, którego w razie przypalenia żelazkiem, bez żalu wyrzucimy do kosza.