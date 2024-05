Nasiona słodkiej bazylii na liście superfoods

Do grona superfoods zaliczają się produkty spełniające określone kryteria. To nieprzetworzona żywność pochodzenia naturalnego, bogata w różnorodne składniki, które cechują się zbawiennym wpływem na organizm człowieka. Wprowadzanie tego rodzaju produktów do diety ma pomóc w tworzeniu różnorodnego, właściwie zbilansowanego jadłospisu.

Nasiona słodkiej bazylii, które znajdziesz również pod nazwą tukmaria, idealnie wpisują się w ten trend. Wyglądem przypominają nasiona chia, lecz nie są jeszcze tak spopularyzowane. Tymczasem wzbogacą potrawy ciekawym smakiem, jednocześnie wspomagając organizm na różnych polach.

Ciemne nasiona słodkiej bazylii przed spożyciem trzeba namoczyć 123RF/PICSEL

Tukmaria — co to takiego?

Słodka bazylia to roślina, która wywodzi się z tropikalnych terenów Azji. Jej nasiona od setek lat wykorzystywane są w medycynie chińskiej oraz ajurwedyjskiej. Wyglądem przypominają nieco siemię lniane, jeszcze bliżej im do nasion chia, kojarzonych współcześnie ze szczytami list najzdrowszych produktów spożywczych.

Suche nasiona mają czarny kolor, przez co przywołują na myśl skojarzenia z sezamem. Chcąc wykorzystać je w celach spożywczych, konieczne jest ich namoczenie. Wchłaniają wodę i pęcznieją. Przez to wokół nich tworzy się "żelowa", galaretowata powłoka. Jak smakują nasiona słodkiej bazylii? O ile chia są raczej neutralne, o tyle tukmaria po przygotowaniu nadal pozostają delikatnie chrupiące. Podczas degustacji wyczujesz odświeżające i orzechowe nuty. Jednocześnie nie zdominują innych składników.

Odchudzanie dla początkujących

Słowo się rzekło. Postanowiłeś jeść zdrowiej i wprowadzić w swój terminarz aktywność fizyczną. To główne filary skutecznego odchudzania. Niewielkie ziarenka okażą się twoim sprzymierzeńcem. Nasiona słodkiej bazylii są cennym dodatkiem do diety osób dążących do utraty wagi.

Wspierają trawienie, poprawiają przemianę materii i pomagają kontrolować apetyt. Ze względu na wysoką zawartość błonnika zapewniają uczucie sytości na dłużej. To ważne zwłaszcza na początku odchudzania, kiedy dopiero uczymy się pewnych nawyków, w tym kontrolowania wielkości zjadanych porcji.

Nasiona słodkiej bazylii dla dobrych parametrów

Błonnik działa korzystnie na cały układ pokarmowy. Włączenie nasion słodkiej bazylii do diety sprzyja rytmowi wypróżnień i zapobiega wzdęciom oraz zaparciom. Jednocześnie wspiera zdrową florę bakteryjną w jelitach. By skorzystać w pełni z tej mocy, dobrze jest spożywać je tuż przed głównym posiłkiem.

Ich wygląd jest dość oryginalny. Kucharze szukający nowych smaków będą zachwyceni 123RF/PICSEL

Niepozorne ziarenka sprzyjają również kontrolowaniu poziomu cukru i cholesterolu. Jeśli te parametry są w normie — łatwiej jest zachować nie tylko zgrabną sylwetkę, ale też dobrą formę całego ciała przez lata. Poniekąd przy okazji jedzenie nasion pomoże oczyścić organizm, co bezpośrednio przełoży się na dobre samopoczucie.

Jak przygotować nasiona słodkiej bazylii do spożycia?

Nie zaleca się spożywać tukmarii w formie suchej. Zawsze wymagają namoczenia — możesz użyć do tego wody, mleka lub soku. W jakich proporcjach? Na jedną łyżkę nasion powinna przypadać jedna szklanka płynu. Teoretycznie po pięciu minutach powinny być gotowe do spożycia, ale zaleca się odczekać co najmniej 15-20 minut.

Nasiona słodkiej bazylii dodawać można do koktajli i puddingów. Urozmaicisz nimi jogurt naturalny albo owsiankę. Nic nie stoi na przeszkodzie, by dodawać je do zup, sosów lub wykorzystać jako zagęszczasz do ciasta naleśnikowego.

