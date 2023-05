Spis treści: 01 Jak pozbyć się chwastów z kostki brukowej?

02 Sól na chwasty w kostce brukowej

03 Ocet na chwasty w kostce brukowej

04 Soda oczyszczona na chwasty w kostce brukowej

05 Alkohol na chwasty w kostce brukowej

Jak pozbyć się chwastów z kostki brukowej?

Chwasty i mech na kostce brukowej to zmora wielu posiadaczy ogródków. Wyrastają w szczelinach, szpecąc podjazdy i alejki, a ich mechaniczne usuwanie nie dość, że jest czasochłonne i męczące, to daje efekt tylko na chwilę. Często tego typu problemy rozwiązywane są przy pomocy chemicznych preparatów. Jednak my zachęcamy do wypróbowania naturalnych, tanich i przyjaznych dla środowiska metod walki z chwastami. Wystarczy rozsypać je na rośliny lub też sporządzić domowy roztwór i spryskać nim kostkę brukową. Możecie być pewni, że chwasty znikną na długo.

Sól na chwasty w kostce brukowej

Popularnym i skutecznym środkiem, który pomoże rozprawić się z chwastami porastającymi kostkę brukową, jest sól kuchenna. W tym przypadku nie będzie konieczne sporządzanie żadnej mikstury - wystarczy jedynie posypać solą rośliny, a następnie spryskać je czystą wodą.

Ocet na chwasty w kostce brukowej

Równie skutecznie co sól na chwasty zadziała ocet spirytusowy. Dobrze zastosować go w ogrodzie już wiosną, gdy chwasty jeszcze nie kwitną. Młode okazy znacznie łatwiej jest zniszczyć octem, aniżeli te starsze. Wystarczy, że przelejesz ocet do pojemnika ze atomizerem i spryskasz wyrastające rośliny.

Zdjęcie Mieszanka soli i octu skutecznie pomoże rozprawić się z chwastami na kostce brukowej / 123RF/PICSEL

Jeszcze skuteczniej zadziała połączenie tych dwóch chwastobójczych składników - roztwór na bazie octu oraz soli. Aby go przygotować należy wymieszać ze sobą:

1 l wody,

pół szklanki soli,

250 ml octu spirytusowego,

kilka kropel płynu do naczyń.

Tak powstałym preparatem należy dokładnie zraszać chwasty - najlepiej zrobić to w pogodny, słoneczny dzień. Rośliny powinny zginąć po około 3 dniach.

Soda oczyszczona na chwasty w kostce brukowej

Jako naturalny środek przeciwko chwastom na kostce brukowej sprawdzi się także uniwersalna i nieoceniona soda oczyszczona. Wystarczy, że posypiesz nią rośliny wyrastające w szczelinach - najlepiej zrobić to wiosną, gdy są jeszcze młode i małe. Właściciele przydomowych ogródków polecają sodę zwłaszcza w walce z mniszkiem lekarskim. Zazwyczaj ginie on po 24 godzinach od posypania sodą.

Zdjęcie Na mniszka lekarskiego porastającego bruk, świetnie działa soda oczyszczona / 123RF/PICSEL

Alkohol na chwasty w kostce brukowej

Osoby walczące z chwastami na kostce brukowej polecają również niszczenie ich przy pomocą alkoholu. Do przygotowania środka na jego bazie potrzebne będzie:

30 ml wódki lub spirytusu,

2 szklanki wody,

odrobina płynu do mycia naczyń.

Składniki należy wymieszać ze sobą i przelać do pojemnika ze spryskiwaczem, a następnie rozpylać środek na chwasty. Najlepszą porą do wykonania tego zabiegu będzie słoneczny, upalny dzień - dobrze zrobić to w samo południe. Promienie słoneczne poparzą spryskane alkoholem liście roślin, które po niedługim czasie staną się słabe i zwiędną.