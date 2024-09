Pierwsze okazałe pelargonie zaczynają królować na balkonach i tarasach już po ustaniu pierwszych wiosennych przymrozków. Odpowiednio nasłonecznione miejsce, żyzna i pełna składników odżywczych gleba oraz pamięć o regularnym podlewaniu sprawiają, że pelargonie prezentują się wyjątkowo okazale. Ukwiecone przestrzenie cieszą wzrok aż do samego końca jesieni, kiedy nadchodzi pora przygotowania roślin do zimy.

Floryści podkreślają, że nowe rośliny wyrastające z pobranych sadzonek pelargonii mają tendencję do bardziej obfitego kwitnienia. Jeśli chcemy zapewnić sobie jak największą szansę na sukces, musimy przestrzegać kilku wytycznych. Pamiętajmy, by sadzonki pobierać jedynie z roślin zdrowych oraz o okazałych kwiatach. Nie bez znaczenia jest także używane narzędzie. Najlepiej postawić na zdezynfekowany oraz dobrze naostrzony nóż lub niewielki sekator. Sięganie po alternatywne metody nie tylko może zranić roślinę, ale przy okazji uszkodzić, a nawet zmiażdżyć pędy.

Przechodząc do cięcia, postarajmy się wykonać szybki ruch na wysokości ok. 5-10 cm. W ten sposób nie pozostawimy naderwanych oraz poszarpanych brzegów. Ważne, by na każdej uzyskanej sadzonce pozostawić jedynie po 2-3 liście. Większa ilość mogłaby zwiększyć transpirację, czyli parowanie wody. Taka sytuacja doprowadziłaby do uschnięcia pozyskanej sadzonki jeszcze przed wytworzeniem się korzeni. Zanim przejdziemy do kolejnych kroków, pozwólmy miejscom po cięciach nieco przeschnąć, a następnie wsadźmy je do ukorzeniacza. Doskonale sprawdzi się specyfik przygotowany samodzielnie.