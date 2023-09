Pranie firanek: Oto niezbędnik

Wiele osób jest przekonanych, że po wypraniu firanek, trzeba je wyprasować, aby przy oknie wisiały idealnie gładkie. Okazuje się, że tę czynność można spokojnie pominąć. Wystarczy, że zaraz po praniu w pralce rozwiesi się je na karniszu: wtedy grawitacja zrobi za nas całą robotę, a firanki po wyschnięciu powinny być gładkie. Niestety, nie każdy materiał, z którego są wykonane, układa się idealnie, wtedy czynność prasowania trzeba wykonać. Na szczęście, można sobie ułatwić to zadanie, ale wcześniej zadbać o odpowiednią metodę prania firanek w pralce.

Reklama

Pranie firanek w pralce: Zadbaj o ich ułożenie

Pranie firanek w pralce nie jest skomplikowaną czynnością, ale - jak łatwo się domyślić - po wyciągnięciu z urządzenia będą pomięte. Oczywiście, niektóre materiały pod wpływem rozwieszenia na karniszu mogą się wyprostować, ale część z nich nadal będzie miała zagniecenia.

Na szczęście, jest sposób na to, aby zminimalizować wymięcie materiału. W jaki sposób? Wystarczy sięgnąć po poszewkę od poduszki! Wcześniej firankę trzeba dokładnie złożyć w kostkę w tak, aby zmieściła się do poszewki. Dopiero w takiej formie można włożyć je do pralki i wyprać tak, jak zwykle, ale warto zadbać o program z niską liczbą wirowania.

Oczywiście, warto firanki rozwiesić wilgotne: istnieje szansa, że materiał się rozprostuje.

W internecie można znaleźć jeszcze jeden patent na to, żeby pogłębić efekt gładkich firanek. Chodzi o użycie lakieru do włosów! Wystarczy kosmetykiem spryskać firanki równomiernie z pewnej odległości. Sposób ten może pogłębić efekt, a także zapobiec osiadaniu kurzu w firance.

Białe firanki? Są na wyciągnięcie ręki!

Jeśli firanki straciły swój śnieżnobiały kolor, to nie trzeba się ich pozbywać, bo można je jeszcze z powodzeniem doprać i to domowymi sposobami. Wystarczy je namoczyć w ciepłej wodzie z dodatkiem szklanki soli kuchennej. Po takiej całonocnej kąpieli wystarczy firanki wyprać tak, jak zwykle w pralce. W zastępstwie soli można skorzystać z soku z cytryny albo kwasku cytrynowego.

Wystarczy ten prosty dodatek do prania, by firanki znów wyglądały jak nowe