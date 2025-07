Wypij rano zamiast kawy. Zdziwisz się, jak szybo staniesz na nogi

Yerba Mate to napój o naturalnej zawartości kofeiny, teobrominy i teofiliny. Działa pobudzająco, ale bez nerwowości i skoków ciśnienia. Picie yerby to rytuał - specjalny dziobek, naczynie, wielokrotne zalewanie. Dzięki temu nie tylko poprawia koncentrację, lecz także dostarcza bogactwa minerałów, wspiera odporność i dla wielu smakuje lepiej niż poranna kawa.

Jeśli kojarzysz kakao z dzieciństwem i słodkim napojem do bułki z masłem, czas to przedefiniować. Czyste, gorzkie kakao - najlepiej takie 80% i więcej - zawiera teobrominę, która delikatnie pobudza, poprawia krążenie i działa dobrze na nastrój. W przeciwieństwie do kawy nie podnosi ciśnienia gwałtownie, za to dodaje energii w sposób ciepły i trwały. Z mlekiem owsianym, szczyptą cynamonu i bez cukru - masz gotowy napój, który doda ci energii.