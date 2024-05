Co to jest matcha?

Do uprawy matchy wykorzystuje się tzw. metodę zacieniania krzewów herbacianych . Zacienienie następuje na trzy tygodnie przed zbiorami, by wyeliminować zbyt duży wpływ promieni słonecznych. Dzięki temu w herbacie znajduje się więcej mikroelementów .

Matchę z powodzeniem można mieszać z wodą i innymi płynami, by spożywać ją w formie napoju, ale bardzo często matcha stanowi również dodatek do wielu dań i deserów .

Mleko podgrzewamy do 60-70 st. C, dzięki czemu otrzymamy jego naturalną słodycz. Następnie mleko spieniamy i przelewamy do szklanki. Matchę przesiewamy przez sitko do miseczki i dolewamy do niej wodę o temperaturze 80 st. C.