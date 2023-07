Co jeść i pić podczas odchudzania?

Zgubienie nadprogramowych kilogramów i zdrowe odchudzanie się wymaga czasu. Tkanka tłuszczowa, który przez lata gromadziła się pod skórą musi być redukowana stopniowo i swoim tempem - tylko wtedy zminimalizujemy ryzyko wystąpienia efektu jojo.

Poza spożywaniem zdrowych oraz odżywczych produktów - warzyw, owoców, tłuszczy pochodzenia roślinnego i pełnoziarnistego pieczywa, ważny jest także ruch. Siedzący tryb życia sprzyja bowiem otyłości i prowadzi do wielu niebezpiecznych chorób. Ponadto do zdrowego jadłospisu warto także wprowadzić kilka produktów, dzięki którym metabolizm będzie działał na pełnym obrotach, a tkanka tłuszczowa szybciej zacznie znikać. Widoczne efekty będą z pewnością dodatkową motywacją do działania.

Nie od dziś znane są odchudzające właściwości przypraw takich jak chilli, kurkuma czy cynamon. Sporo mówi się też o tym, aby podczas odchudzania czarną herbatę zastąpić ziołami, które poprawiają trawienie. Istnieje jednak jeszcze jeden "magiczny" napój, który pomoże schudnąć - ocet jabłkowy. Jego regularne picie wpłynie ponadto korzystnie na kondycję całego organizmu.

Ocet jabłkowy - jakie ma właściwości?

Naturalny ocet jabłkowy powstaje w wyniku naturalnej fermentacji jabłek. Charakteryzuje się żółtą barwą, jest mętny i kwaśny w smaku. Niepasteryzowany i niefiltrowany to bogactwo:

aminokwasów

enzymów

bioflawonoidów

żywych kultur bakterii

Z tego też powodu często wykorzystywany jest jako naturalny produkt leczniczy, ale również ma swoje zastosowanie w przemyśle kosmetycznym.

Zdjęcie Ocet jabłkowy wpływa zbawiennie na trawienie. jego regularne spożywanie przyspieszy efekty odchudzania / 123RF/PICSEL

Jak ocet jabłkowy działa na organizm?

Regularne spożywanie octu jabłkowego przynosi wiele korzyści dla całego organizmu. Przede wszystkim:

wspomaga oczyszczenie organizmu z toksyn

wspomaga pracę wielu narządów

wpływa korzystnie na ogólny stan naszego zdrowia

normalizacja poziomu cukru we krwi

jest pomocny w leczeniu zgagi i wrzodów

przeciwdziała wysokiemu poziomowi cholesterolu LDL

wspomaga leczenie trądziku, łuszczycy, grzybicy

wspomaga odchudzanie

Jak pić ocet jabłkowy, żeby schudnąć?

Dla osób chcących zredukować masę ciała, ocet jabłkowy może stanowić pewnego rodzaju naturalny "suplement", który pobudzi organizm do spalania tłuszczu. Należy jednak pamiętać, aby stosować go rozważnie i z umiarem.

Aby wspomóc dietę odchudzającą poleca się przygotowanie napoju na bazie octu jabłkowego. Do jego sporządzenia potrzebne będą:

Składniki 2 łyżki stołowe octu jabłkowego

szklanka przegotowanej wody

Składniki wystarczy ze sobą połączyć. Powstałą miksturę najlepiej jest rozłożyć na dwie porcje i wypijać dwa razy dziennie - rano na czczo i wieczorem przed kolacją.