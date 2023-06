Spis treści: 01 Jak przyspieszyć metabolizm i szybciej schudnąć?

02 Chilli

03 Imbir

04 Czarny pieprz

05 Cynamon

06 Kurkuma

07 Bazylia Spójrz na naklejkę na owocach i warzywach. Tak dowiesz się, czy są skażone pestycydami

Jak przyspieszyć metabolizm i szybciej schudnąć?

Eksperci ds. żywienia i dietetycy od dawna zapewniają, że aby skutecznie schudnąć, potrzebna jest przede wszystkim zdrowa dieta. Ćwiczenia fizyczne są jedynie dodatkiem, który przyspieszy proces chudnięcia, ładnie wysmukli i wymodeluje ciało, ujędrni je i pomoże pozbyć się cellulitu. To więc co ląduje codziennie na naszych talerzach, w największym stopniu przekłada się na wygląd. Poza jasnymi wytycznymi mówiącymi, że aby schudnąć, należy ograniczyć lub wyeliminować z diety cukier, fast foody, słone przekąski, słodkie napoje oraz alkohol, poleca się także urozmaicenie jadłospisu o dodatki, które działają rozgrzewająco na organizm i świetnie podkręcają przemianę materii.

Dodając szczyptę do owsianki, zupy, kaszy czy kanapki gwarantujesz sobie sprawniejsze trawienie, a tym samym szybszą utratę kilogramów. Ponadto przyprawy usprawniające spalanie tłuszczu potrafią wspaniale podkręcić smak oraz aromat. Są również w pełni naturalne i mają wiele właściwości prozdrowotnych. Czym zatem przyprawiać, aby cieszyć się piękną sylwetką?

Chilli

Ostra papryczka chilli - zarówno w formie sproszkowanej jak i świeżej, dodana do potrawy działa rozgrzewająco, dodaje energii i wpływa na metabolizm spoczynkowy. Za sprawą kapsaicyny - substancji, która wpływa na proces termonegezy, czyli przekształcania energii w ciepło, potrafi zwiększyć tempo spalania kalorii nawet o 10 proc. Chilli ponadto przedłuża uczucie sytości, nawet po niewielkim posiłku. Wystarczy jedynie szczypta, by móc cieszyć się jego właściwościami.

Imbir

Imbir to przyprawa, która również zbawiennie wpływa na układ pokarmowy oraz trawienie. Zawarty w jego kłączy olejek pobudza wydzielanie śliny i soku żołądkowego, wykazuje też działanie żółciopędne. Ponadto jedzenie imbiru - zarówno świeżego jak i sproszkowanego, ma działanie rozgrzewające, poprawia przemianę materii. Co więcej, na podstawienie wielu przeprowadzonych badań wiemy, że jeden ze składników imbiru - gingerol, jest w stanie przyspieszyć spalanie tłuszczu z brzucha, a także tego, który nagromadził się na narządach wewnętrznych (niebezpieczna dla zdrowia tkanka tłuszczowa wisceralna). Imbir poleca się stosować jako przyprawę podkręcającą smak sałatek, zup, ciasteczek, dań mięsnych i rybnych, z dodatkiem ryżu i makaronu.

Zdjęcie Imbirza sprawą gingerolu, pomaga spalić tłuszcz z okolicy brzucha / 123RF/PICSEL

Czarny pieprz

Czarny pieprz to zdecydowanie zbyt mało doceniana przyprawa, którą wykorzystuje się do przygotowania większości potraw. Poza czarnym istnieją jeszcze inne odmiany pieprzu jak np. biały, czerwony czy zielony. Ostry smak tej przyprawy, a także właściwości przyspieszające odchudzanie gwarantuje alkaloid o nazwie piperyna. Dzięki obecności tego związku potrawy wzbogacone o pieprz nasilają wydzielanie soków trawiennych, nieznacznie podwyższają temperaturę ciała, tym samym pobudzając metabolizm. Pieprz poddany wysokiej temperaturze może stracić swoje cenne właściwości, tak więc najlepiej doprawiać nim posiłki na samym końcu gotowania czy pieczenia.

Cynamon

Cynamon to niezwykle uniwersalna, aromatyczna przyprawa, które sprawdzi się również jako zamiennik cukru. Możesz posypać nim kawę, muesli, owsiankę, dodać do napojów, a nawet potraw rybnych. Cynamon reguluje gospodarkę węglowodanową, wpływa na prawidłowy poziom cukru we krwi, a także zwiększa wrażliwość komórek na insulinę i pobudza metabolizm. Polecany jest w diecie osób chorujących na cukrzycę oraz tych, którzy zmagają się z nadwagą czy otyłością. Wystarczy pół łyżeczki cynamonu dziennie, by zaobserwować jego działanie. Warto też przygotować odchudzającą miksturę z cynamonem - wystarczy, że rozpuścisz łyżeczkę tej przyprawy w połowie szklanki ciepłej wody, dodasz odrobinę miodu i kilka kropel soku z cytryny. Tak przygotowany napój poleca się wypijać na czczo przed śniadaniem - dzięki temu metabolizm przez cały dzień będzie pracował na najwyższych obrotach.

Zdjęcie Cynamon jest świetnym dodatkiem do śniadań na słodko / 123RF/PICSEL

Kurkuma

Nie od dziś wiadomo, że kurkuma to jedna z najzdrowszych przypraw na świecie. Działa m.in.

korzystnie na odporność organizmu,

przeciwzapalnie,

przeciwutleniająco,

przeciwnowotworowo,

antybakteryjnie,

przeciwwirusowo,

przeciwgrzybiczo.

Ponadto kurkuma poprawia trawienie, pobudza wydzielanie enzymów trzustkowych i soku żołądkowego, zbawiennie wpływa na pracę wątroby, a także ma zdolność do hamowania apetytu. Z uwagi na intensywny, żółty kolor i charakterystyczny smak, idealnie komponuje się z potrawami na bazie ryżu.

Zdjęcie Przyprawy podkręcające metabolizm sprawdzą się nie również jako składniki napojów odchudzających / 123RF/PICSEL

Bazylia

Swoje prozdrowotne właściwości bazylia zawdzięcza głównie olejkom eterycznym, które:

pobudzają perystaltykę jelit,

ułatwiają przyswajanie składników pokarmowych,

pobudzają wydzielanie soku żołądkowego.

Z pewnością więc powinna znaleźć się w jadłospisie osób chcących schudnąć, ale również wszystkich tych, którzy miewają różne dolegliwości trawienne. Świeża bazylia będzie genialnym dodatkiem do sałatek, zup czy dań na bazie roślin wzdymających - bobu, fasoli, tłustych serów oraz mięs. Pomaga bowiem złagodzić skurcze jelit i zniwelować wzdęcia.