A gdzie umieścić zużyty żwirek dla kota ? W tym przypadku również wyrzucamy go do pojemnika na odpady zmieszane , gdy mowa jest o żwirku bentonitowym, kukurydzianym, drewnianym, biodegradowalnym, silikonowym, mineralnym, zeolitowym.

Pamiętajmy, że wyrzucanie żwirku do toalety jest niezgodne z prawem , na co wskazuje Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. "Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych: odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku , popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym" - wskazują przepisy.

Puszki po karmie dla kota wyrzucamy do pojemnika przeznaczonego na metale i tworzywa sztuczne . Saszetka po karmie powinna trafić do odpadów zmieszanych , o ile na jej opakowaniu nie znajduje się charakterystyczny logotyp recyklingu . Jeśli widnieje taki znak, saszetkę można umieścić w kontenerze na metale i tworzywa sztuczne .

Z kolei słoiki po karmie dla kotów muszą zostać wyrzucone do pojemnika na szkło , natomiast zakrętki do kontenera na metale i tworzywa sztuczne .

A co zrobić z resztkami karmy, które nie nadają się już do spożycia przez kota? Mogłoby się wydawać, że powinny one trafić do kontenera BIO, ale to nieprawda. Resztki karmy należy wyrzucić do kontenera na odpady zmieszane.