Gdzie wyrzucić rajstopy i dywan? Wyjaśniamy raz na zawsze

Od stycznia br. gminy mają ustawowy obowiązek segregacji odpadów tekstylnych i odzieży, co jest wynikiem unijnych regulacji. Gdzie należy wyrzucać zużytą odzież i obuwie, a także co właściwie zalicza się do odpadów tekstylnych?