Natomiast człowiek jako właściciel, odpowiedzialny za karmienie opiekun i towarzysz to inna historia. Osoba, którą kot uznaje za najbliższego sobie przedstawiciela dwunożnych, jak ten, który dba, hołubi, daje dom i bezpieczeństwo to na stałe wpisany w życiorys kota element nie do przecenienia. To właśnie z właścicielem kot tworzy niezwykłą więź i to on wypełnia w znacznym stopniu pamięć kota. Jeśli zastanawiacie się czasem, czy siedzący na parapecie patrzący przez okno, zdawałoby się, zadumany lub nostalgiczny kot, tęskni za swoją matką lub rodzeństwem, raczej możecie być pewni, że nie to zajmuje jego myśli. Natomiast gdy opuszczacie go idąc do pracy czy na zakupy, z pewnością tęskni.