Cynie - piękne kwiaty do ogrodu i na balkon. Czym charakteryzują się te kwiaty?

Cynie (Zinnia) należą do rodziny astrowatych (Asteraceae) i pochodzą z Ameryki Północnej oraz Południowej. Rośliny te mają wzniesiony pokrój, proste, sztywne pędy oraz podłużne, owalne lub jajowate liście. W zależności od odmiany cynie mogą osiągać wysokość od 25 do 100 cm. Wyróżniają się dużymi, pojedynczymi koszyczkami kwiatowymi o średnicy od 5 do 12 cm, które występują w różnorodnych kolorach: różowym, pomarańczowym, czerwonym, żółtym, fioletowym i białym.



Do najpopularniejszych odmian cynii należą te o prostych łodygach pokrytych krótkimi włoskami i szorstkimi, jasnozielonymi liśćmi. Rośliny te świetnie prezentują się w ogrodzie w towarzystwie nagietków, niezapominajek czy szałwii, tworząc imponujące kompozycje kwiatowe.

Uprawa i pielęgnacja cynii. Jakie stanowisko wybrać?

Cynie najlepiej rosną na stanowiskach słonecznych, ciepłych i osłoniętych od wiatru. W miejscach zacienionych słabiej kwitną i rosną wolniej. Idealnie nadają się do aranżacji przed domem, na przykład w ogrodzie frontalnym lub jako rośliny ozdobne przed wejściem do domu.



Gleba dla cynii powinna być żyzna, przepuszczalna, wilgotna i o pH od 7,0 do 8,0. Ważne jest regularne spulchnianie ziemi oraz wyściółkowanie, które ogranicza parowanie wody i rozwój chwastów. Jeśli podłoże jest mniej żyzne, warto wymieszać je z kompostem, aby zapewnić roślinom odpowiednie warunki do wzrostu.



Cynie są odporne na gorące i suche lato, ale wymagają systematycznego podlewania. W przeciwnym razie szybko tracą ładny wygląd i stają się podatne na choroby.

Wysiew i rozsada cynii. To najlepszy czas na wysiew do gruntu

Nasiona cynii można wysiewać na rozsadę lub bezpośrednio do gruntu. W przypadku rozsady, nasiona wysiewamy do wilgotnego podłoża i przykrywamy cienką warstwą piasku. Pojemniki umieszczamy w ciepłym, jasnym miejscu, gdzie temperatura nie spada poniżej 18°C. Nasiona kiełkują zwykle w ciągu tygodnia. Kiedy rośliny wykształcą pierwszą parę liści, przesadzamy je do doniczek. Na miejsce stałe sadzimy cynie po ustąpieniu ryzyka nocnych przymrozków, gdy mają 10-20 cm wysokości.



Wysiew do gruntu jest również możliwy, ale nasiona siejemy dopiero w drugiej połowie maja, aby uniknąć niskich temperatur. Umieszczamy je na głębokości 0,5-1 cm, zachowując odpowiednie odstępy. Gdy rośliny osiągną odpowiednią wysokość, konieczne może być przepikowanie, jeśli wysiew był zbyt gęsty.

