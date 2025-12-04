Spis treści: Jakich rzeczy nie wolno przechowywać w piwnicy? Trzymasz te przedmioty w piwnicy? Szybko się zniszczą

Jakich rzeczy nie wolno przechowywać w piwnicy?

W piwnicy nie powinno się przechowywać rzeczy, które mogą stanowić zagrożenie, a więc przede wszystkich przedmiotów i substancji łatwopalnych. Surowo zakazane są środki do czyszczenia i dezynfekcji, benzyna, opony, butle z gazem, resztki farb, lakierów i rozpuszczalników. W grudniu wiele osób w piwnicach zostawia też kupione na Sylwestra i Nowy Rok fajerwerki. Wszystkie te przedmioty stanowią duże ryzyko pożarowe i wybuchowe, a za ich przechowywanie w piwnicy grożą wysokie mandaty - nawet 5 tys. złotych. Podstawą prawną jest art. 82 Kodeksu wykroczeń. Mandat może nałożyć policja, straż pożarna lub administracja budynku.

W wielu przypadkach piwnica stanowi miejsce składowania wszystkich niepotrzebnych rzeczy. To błąd, który może sporo kosztować

Niebezpieczne mogą być także akumulatory, zwłaszcza litowo-jonowe, które mogą się zapalić pod wpływem wilgoci, a także stare meble, w szczególności drewniane i ze sklejki. Warto o tym pamiętać nie tylko ze względu na ryzyko kar finansowych, ale przede wszystkim pomyśleć o bezpieczeństwie własnym i sąsiadów.

Trzymasz te przedmioty w piwnicy? Szybko się zniszczą

Wilgoć, pleśń i nieprzyjemne zapachy w piwnicy sprawiają, że wiele przechowywanych tam rzeczy może się szybko zniszczyć. Dlatego nie powinno się tam trzymać ubrań, butów, dziecięcych zabawek, takich jak pluszowe misie, a nawet książek czy czasopism. Z łatwością przenikną do nich zarodniki pleśni i grzybów, co jest niebezpieczne dla zdrowia. Piwnica nie jest też dobrym miejscem dla niezabezpieczonej żywności - mąki, kaszy czy ryżu.

