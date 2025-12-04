Kiedy kierowcy zobowiązani są do włączenia świateł przeciwmgłowych?

Okres jesienno-zimowy jest szczególnie trudny dla kierowców. Wcześnie zapadający zmrok, częste opady deszcz lub śniegu, ponadto utrzymujące się szczególnie rano oraz wieczorami mgły, zdecydowanie wpływają na pogorszenie warunków na drogach.

Dla kierowców, szczególnie niebezpieczne są gęste mgły, które znacząco wpływają na pogorszenie widoczności podczas kierowania pojazdem. Producenci samochodów wyposażyli je w specjalne oświetlenie, które we wskazanych powyżej warunkach mają zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu, a mowa o światłach przeciwmgłowych.

Niestety wielu kierowców niepoprawnie korzysta ze świateł przeciwmgłowych, co może wynikać z nieznajomości przepisów. Niektórzy nie włączają ich, gdy zachodzi taka potrzeba, jeszcze inni decydują się na korzystanie z takich świateł w dobrych warunkach pogodowych, przez co oślepiają innych kierowców.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym konkretnie wskazuje, kiedy i w jakich warunkach należy włączać światła przeciwmgłowe. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie.

Obowiązek używania m.in. świateł przeciwmgłowych dotyczy kierującego pojazdem także podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła.

Ponadto na drodze krętej, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi, kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu, również w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.

Poza obszarem zabudowanym podczas mgły, kierowcy powinni dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania 123RF/PICSEL

Wyprzedzasz we mgle? Użyj klaksonu

Prawdopodobnie niewielu kierowców zdaje sobie sprawę z ciekawego i niepopularnego przepisu w kontekście prowadzenia pojazdu podczas mgły.

Otóż art. 30 Ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi, że w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej m.in. mgłą, kierujący pojazdem jest obowiązany: "(...) poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania".

Oznacza to, że używanie klaksonu podczas trudnych warunków atmosferycznych, czyli przy zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, jest zgodne z przepisami, o ile wykonujemy manewr wyprzedzania lub omijania poza obszarem zabudowanym.

