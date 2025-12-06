Nietypowe imię dla kobiety sukcesu. Nosi je tylko 10 kobiet w Polsce

Spis treści: Truda - pochodzenie i znaczenie imienia Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Truda? Truda - idealny zawód dla tej numerologicznej jedynki Truda - popularność imienia w Polsce Kiedy są imieniny Trudy? Jak można zdrabniać imię Truda? Znane kobiety i o imieniu Truda

Truda - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Truda ma germańskie korzenie i wywodzi się od słowa trude, oznaczającego "silna, odważna". Jest to samodzielnie funkcjonujący skrót imienia Gertruda, które również niesie ze sobą znaczenie siły i wytrwałości. Czyżby więc Trudy zostały stworzone do osiągania wielkich celów?

Jakie cechy charakteru mają kobiety o imieniu Truda?

Kobiety o imieniu Truda to osoby niezwykle zorganizowane i systematyczne. W każdej dziedzinie życia stawiają na porządek i planowanie. Dzięki temu osiągają znakomite wyniki, zarówno w nauce, jak i w pracy. Są ambitne, pracowite i zawsze dążą do doskonałości. Pamiętaj jednak, że to krok od perfekcjonizmu, który bywa szkodliwy.

Trudy to również wzorowe gospodynie domowe. Ich domy są zawsze perfekcyjnie uporządkowane i czyste. Dbają o to, aby w rodzinie panowała atmosfera stabilizacji i bezpieczeństwa. Są troskliwymi matkami i żonami, które zawsze stawiają potrzeby bliskich - dzieci i męża - na pierwszym miejscu.

Mimo że Trudy są bardzo zorganizowane, to nie brakuje im również szalonych pomysłów. Potrafią być spontaniczne i jak to w ich przypadku - w mgnieniu oka zorganizują wyjazd lub ciekawe wyjście. Warto dodać, że kobiety o tym imieniu cenią sobie prawdziwe przyjaźnie i starają się budować trwałe relacje z ludźmi.

Truda - idealny zawód dla tej numerologicznej jedynki

Truda to numerologiczna jedynka, co oznacza, że jest osobą pracowitą, sumienną i odpowiedzialną. Spełni się w zawodach, które wymagają precyzji, skrupulatności i umiejętności analitycznego myślenia. Może zostać księgową, analityczką finansową, programistką lub szwaczką.

Truda - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Truda nosiło zaledwie 10 kobiet! W poprzednich latach liczba ta wynosiła 12 (31 stycznia 2023 i 24 stycznia 2022).

W pierwszej połowie 2024 roku (6 sierpnia 2024) ani w całym 2023 imię Truda nie zostało nadane ani razu.

Kiedy są imieniny Trudy?

Trudy wypadają w dniu imienin Gertrudy, czyli: 17 marca, 13 sierpnia i 16 listopada.

Jak można zdrabniać imię Truda?

Rodzina i przyjaciele zazwyczaj mówią do niej:

●Trudusia,

●Trudzia,

●Trudka,

●Trudeńka.

Znane kobiety i o imieniu Truda

Choć na razie nie ma znanych Trud, to może właśnie Twoja córka stanie się pierwszą, która rozsławi to imię na cały świat! Może dobrocią i mądrością inspiruje miliony ludzi na całym świecie? Wybór należy do niej, a Ty możesz jej w tym pomóc, dając jej to wyjątkowe i niepowtarzalne imię!

