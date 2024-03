Juka gwatemalska - co to za roślina?

Juka gwatemalska to pochodząca z Ameryki Środkowej roślina z rodziny agawowatych. Ceniona jest za swój wygląd, a dokładniej za długie, sztywne liście wyrastające z grubego, drewniejącego pnia. Są one skórzaste, matowe i swoim wyglądem przypominają ostre szable. Mogą one przybierać różne odcienie zieleni.

W Polsce jukę gwatemalską uprawiamy najczęściej w warunkach domowych. W ogrodzie odnajdzie się tylko latem, ponieważ zimą, a także jesienią roślina ta może obumrzeć.

Juka gwatemalska jest bardzo prosta w domowej uprawie, dlatego jest świetnym wyborem dla każdego, nawet dla tych, którzy nie mają "ręki do roślin". Może rosnąć zarówno na pełnym słońcu, jak i w półcieniu, jednak najbezpieczniejszym miejscem dla tej rośliny będzie jasne stanowisko, ale nie w bezpośrednim słońcu.

Juka lubi dobrze przepuszczalną i lekką glebę, a donica, w której ją uprawiamy, musi mieć drenaż.

W domowych warunkach osiąga mniejsze rozmiary, jednak wciąż zachowuje swój imponujący wygląd.

Zdjęcie Juka gwatemalska w naturalnych warunkach dorasta nawet 10 m / East News / East News

Roślina o niebywałych właściwościach. Warto mieć ją w domu

Jedną z najważniejszych zalet Juki gwatemalskiej jest zdolność do oczyszczania powietrza. Roślina ta skutecznie usuwa zanieczyszczenia powietrza, takie jak formaldehyd i benzol.

To świetny wybór zarówno do domu jak i biura.

Pielęgnacja juki gwatemalskiej. To prostsze niż myślisz

Juka gwatemalska jest nie tylko atrakcyjna wizualnie, ale także łatwa w utrzymaniu. Jest odporna na suszę i nie wymaga częstego podlewania. Roślina potrzebuje wody dopiero wtedy, gdy podłoże jest już przesuszone, natomiast jej przelanie może skutkować gniciem korzeni.

Roślinę warto nawozić co dwa tygodnie w okresie od kwietnia do sierpnia. Dzięki temu zachowa swój piękny wygląd i będzie zdrowo rosła. Możemy wykorzystać do tego wieloskładnikowy nawóz do palm, nawóz do roślin zielonych lub preparat przeznaczony do juk i dracen.

Dodatkowo, juka gwatemalska jest stosunkowo odporna na szkodniki i choroby.

Zdjęcie Juka to łatwa w uprawie roślina, która pięknie ozdobi każde wnętrze / DEA PICTURE LIBRARY / East News

