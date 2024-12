Jak prać obrus, by go nie zniszczyć?

Tłuste i zaschnięte plamy z posiłków mogą okazać się trudne do usunięcia, jeśli w nieodpowiedni sposób pierzemy obrus . Ponadto bardzo łatwo uszkodzić tkaninę , z której wykonany jest obrus, jeśli użyjemy zbyt mocnych detergentów , dlatego, zanim sięgniemy po chemiczny wybielacz, spróbujmy pozbyć się plam sposobami, które praktykowały nasze babcie.

Zanim włożymy obrus do pralki i ustawimy odpowiedni program, koniecznie zapoznajmy się z zaleceniami producenta , które przeważnie znajdują się na metce produktu. Temperatura i moc wirowania będą się różnić, w zależności, z jakiej tkaniny wykonany jest obrus.

Lniane obrusy zazwyczaj powinniśmy prać w temperaturze maksymalnej wynoszącej 60 st. C . Dobrym rozwiązaniem w przypadku tego typu tkaniny, jest pranie ręczne , ale jeśli obrus jest mocno zabrudzony, możemy skorzystać z pralki. Producenci obrusów zrobionych z lnu przeważnie zalecają wybranie programu do prania tkanin delikatnych .

Do prania obrusu lnianego nie należy dodawać mocnych chemicznie detergentów i wybielaczy. Po skończeniu prania obrus nie powinien być wyżynany, lecz pozostawiony do swobodnego wyschnięcia poprzez dokładne jego rozwieszenie.

Obrusy poliestrowe są często wybierane z uwagi na swoją praktyczność . Tkanina, z której są wykonane, nie chłonie plam , dzięki czemu łatwo utrzymać taki obrus w czystości. Należy jednak pamiętać, że chcąc jak najdłużej utrzymać plamoodporne właściwości obrusu z poliestru , musimy stosować się do kilku zasad prania.

Przede wszystkim zrezygnujmy z dodawania mocnych detergentów i zmiękczających płynów. To właśnie one najczęściej niszczą strukturę tkaniny, która zapobiega wchłanianiu plam. Obrus z poliestru pierzemy w maksymalnej temperaturze 30-40 st. C, unikając wirowania.