Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia. To szczególny czas w roku. Wówczas dom odwiedzają goście, a rodzina wspólnie zasiada przy suto zastawionym stole. Warto zadbać, by ten prezentował się nienagannie.

Ważną częścią świątecznego wystroju stołu jest obrus. Dzięki niemu zastawa prezentuje się elegancko. Niezależnie od tego, czy podczas nadchodzących bożonarodzeniowych świąt postawimy na gładki obrus, czy wybierzemy ten zdobiony w religijne motywy, powinniśmy przed nakryciem stołu, porządnie go wyprasować.

Chociaż mogłoby się wydawać, że nie ma absolutnie nic trudnego w wyprasowaniu obrusa, wiele gospodarzy i gospodyń ma z tym problem. Dlaczego? Obrusy wykonane są najczęściej z delikatnych materiałów, które wyjątkowo łatwo się gniotą. Po praniu obrus najczęściej wygląda jak zmięta sterta materiału. Oto kilka praktycznych wskazówek, które uczynią prasowanie znacznie przyjemniejszym i prostszym.

Reklama

Zdjęcie Ważną częścią świątecznego wystroju stołu jest obrus / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Dodaj trzy łyżki do miednicy. Babcina mikstura na pożółkły obrus

Najważniejsza zasada prasowania obrusów: Bez wody ani rusz

Wiele gospodyń po wypraniu suszy obrus, składa w kostkę i chowa do szuflady, by tam czekał na odpowiednią okazję. To duży błąd. Po wypraniu obrusa - niezależnie od tego, kiedy następnym razem planujemy go użyć - powinniśmy od razu go wyprasować. Jeśli zrobimy to, gdy materiał jest jeszcze wilgotny, pozbycie się wszelkiego rodzaju zagięć i zagnieceń będzie banalnie proste. Dopiero po wyprasowaniu możemy złożyć obrus i schować go do szuflady.

Jeśli obrus czeka w szufladzie złożony w kostkę przez kilka miesięcy, na materiale - mimo wcześniejszego prasowania - pojawią się nieestetyczne zagniecenia. Wówczas należy delikatnie spryskać go wodą i ponownie wyprasować. Dzięki temu łatwiej i szybciej uporamy się ze wspomnianymi odbiciami, powstałymi w wyniku złożenia delikatnego materiału.

Zobacz również: Niezawodne sposoby na szybkie i udane prasowanie

Cienka ściereczka może pomóc. Dzięki niej nie zniszczysz obrusa

Obrusy często wykonane są z delikatnych materiałów. Jeśli nie chcemy zniszczyć ozdoby stołu podczas prasowania, dobrze jest odpowiednio ją zabezpieczyć. W sklepach dostępne są specjalistyczne specyfiki termo ochronne, ułatwiające prasowanie konkretnych tkanin. Jeśli jednak nie mamy pod ręką żadnego z nich, wystarczy, że na powierzchnie obrusa, który zamierzamy wyprasować, położymy cienką ściereczkę koniecznie wykonaną z naturalnych włókien. Dzięki temu mamy pewność, że żelazko nie przywrze od obrusa i nie przypali go.

Zdjęcie Oto kilka praktycznych wskazówek, które uczynią prasowanie obrusa znacznie przyjemniejszym / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Zobacz, jak ułatwić sobie prasowanie. Poznaj 5 niezawodnych sztuczek!

Jak prasować obrusy? Przeczytaj metkę!

Obecnie na rynku dostępne są obrusy wykonane z różnych materiałów. Każdy z nich powinien mieć metkę zawierającą informacje potrzebne do jego pielęgnacji. Niezwykle ważne jest, abyśmy podczas prasowania obrusów używali odpowiedniej, wskazanej przez producenta temperatury.

Jeśli przekroczymy zalecaną temperaturę, możemy nieodwracalnie zniszczyć materiał. Jeśli z kolei na żelazku ustawimy niewystarczającą temperaturę, prasowanie zajmie nam znacznie dłużej niż powinno, a efekt będzie niesatysfakcjonujący.

Zobacz również: Czym wybielić i odplamić obrusy? Czego użyć do ich wykrochmalenia? Niezawodne triki