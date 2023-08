Dni wolne od szkoły – rok szkolny 2023/24. Sprawdź, kiedy zaplanować urlop

Pracowałam 10 lat za najniższą krajową. Jaką emeryturę dostanę po 60.?

Pogromca grzybów, mszyc i bakterii. Zanurzaj w nim storczyki przez 30 minut. Hit kwiaciarek

Dlaczego warto sadzić aksamitki w ogrodzie? Naturalny wróg szkodników Obecnie wiek emerytalny w Polsce wynosi kolejno 60 i 65 lat w przypadku kobiet i mężczyzn. Wiele wskazuje jednak na to, że niedługo może to ulec zmianie. Z wyników sondażu przeprowadzonego przez UCE Research na zlecenie serwisu Business Insider Polska wynika bowiem, że aż 59 proc. pytanych popiera takie rozwiązanie, 35 proc. popiera je zdecydowanie, a 23 proc. - raczej popiera.

"Zdecydowanie nie" odpowiedziało zaledwie 11,6 proc., a "raczej nie" - 12,6 proc. 17,1 proc. uczestników badania nie miało zdania.

W sytuacji, gdy udałoby się wprowadzić te zmiany, kobiety przechodziłyby na emeryturę po skończeniu 61. roku życia, a mężczyźni po 66. roku życia. W zamian ich miesięczne świadczenie emerytalne miałoby wzrosnąć o 400 zł!

Późniejsza emerytura i 400 zł więcej? Większość Polaków jest "za"

Rząd zapowiedział już, że 15 października, czyli w dniu wyborów parlamentarnych zada w referendum kilka pytań o wcześniejsze przejście na emeryturę. Jedno z nich będzie brzmieć: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?".



Reklama

Nie wiadomo, jak Polacy ustosunkują się do przywrócenia cofniętego wcześniej przez reformę PIS-u, a wprowadzonego przez rząd PO-PSL pomysłu o późniejszym przejściu na emeryturę (67 lat dla obu płci), ale wiemy na pewno, że Polacy chcą pracować dłużej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych od lat apeluje zresztą, by w miarę możliwości przechodzić na emeryturę później - każdy dodatkowy dzień pracy to gwarancja wyższej emerytury.

Zobacz również:

Dodatki dla seniorów po waloryzacji będą wyższe!