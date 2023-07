Spis treści: 01 Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny i jak ją założyć w 2023?

02 Jakie są zniżki na Kartę Dużej Rodziny?

03 Gdzie sprawdzić listę zniżek na Kartę Dużej Rodziny?

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny i jak ją założyć w 2023?

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom oraz ich współmałżonkom mającym na utrzymaniu minimum trójkę dzieci. Dodatkowo osobami uprawnionymi do jej posiadania są dzieci z rodzin wielodzietnych do 18. roku życia lub do 25. roku życia (jeżeli dziecko nadal się uczy). Ograniczenia wiekowe nie obowiązują dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Warto pamiętać, że do otrzymania Karty Dużej Rodziny nie są uprawnieni rodzice, którzy zostali pozbawieni władz rodzicielskich.

Jak założyć Kartę Dużej Rodziny w 2023 roku? Aby ją otrzymać, niezbędne okazuje się wypełnienie wniosku i dostarczenie go do urzędu odpowiadającego miejscu zamieszkania. Co istotne, wniosku nie trzeba składać osobiście – można to zrobić drogą online. W tym celu należy skorzystać z Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku karta zostanie dostarczona do urzędu w formie tradycyjnej w terminie około 30 dni (czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z danej gminy będzie mniej, niż 15 zamówień na KDR). Co więcej, Karta Dużej Rodziny będzie dostępna również w formie elektronicznej w aplikacji mObywatel. Założenie Karty Dużej Rodziny jest darmowe, a jej wydanie nie jest zależne od wysokości dochodów w rodzinie.

Jakie są zniżki na Kartę Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny oferuje swoim posiadaczom różnego rodzaju zniżki. Dotyczą one między innymi przejazdów kolejowych (zniżka 37% na bilety jednorazowe i 49% na bilety miesięczne) czy opłat za wyrobienie paszportu (50% ulgi za wyrobienie paszportu dla rodziców i 75% ulgi za wyrobienie paszportu dla dzieci). Zniżki na KDR obowiązują również w kinach, muzeach czy teatrach. Na posiadaczy Karty Dużej Rodziny czekają także bezpłatne wejścia do parków narodowych oraz zniżki na prąd.

Zdjęcie Karta Dużej Rodziny uprawnia do otrzymania zniżek w wielu rozmaitych miejscach. / 123RF/PICSEL

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą także liczyć na zniżki na niektórych stacjach benzynowych oraz sklepach spożywczych, które są partnerami KDR. Co więcej, istnieje możliwość uzyskania rabatu na karnet uprawniający do korzystania z niektórych siłowni, basenów i innych obiektów sportowych.

Gdzie sprawdzić listę zniżek na Kartę Dużej Rodziny?

Zniżki obowiązujące na Kartę Dużej Rodziny można sprawdzić za pomocą wyszukiwarki partnerów KDR. Jest ona dostępna na wcześniej wspomnianej Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia. Wyszukiwarka umożliwia odkrywanie miejsc, w których oferowane są zniżki na Kartę Dużej Rodziny za pomocą specjalnej mapy.

Osoby zainteresowane zniżkami na KDR mogą korzystać z filtrów pod kątem województwa czy rodzaju danego miejsca (apteki, sklepy, sport i rekreacja i wiele innych). Z pewnością tego rodzaju lista to spore ułatwienie dla rodzin uprawnionych do korzystania ze zniżek.

