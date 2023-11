Za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia? Lepiej nie być zaskoczonym

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia mogą być okazją do przystąpienia do spowiedzi świętej. Wierni, idąc wyznać grzechy, powinni mieć jednak świadomość tego, że nie zawsze mogą otrzymać rozgrzeszenie, a to jest według wiary niezbędne do przystąpienia do komunii świętej. Jakie grzechy mogą sprawić, że zostaniemy odesłani od konfesjonału bez rozgrzeszenia?

Zdjęcie Za jakie grzechy nie otrzymasz rozgrzeszenia? Niektóre mogą zaskoczyć / PIOTR KAMIONKA/REPORTER/ PIOTR KAMIONKA/REPORTER / East News