Spis treści: 01 Dlaczego warto przycinać maliny?

02 Cięcie malin w sierpniu i wrześniu

03 Jak przycinać maliny letnie?

04 Młode pędy malin dwuletnich - jak przycinać?

Dlaczego warto przycinać maliny?

Cięcie malin to zabieg, który przynosi wiele pozytywnych rezultatów. Przede wszystkim pozbywamy się pędów, na których w przyszłym roku nie pojawią się już owoce, więc roślina nie będzie traciła sił na rozwój tych części. Po drugie: sprawiamy, że więcej światła zyskają młode pędy. Ponadto pozbywając się części zainfekowanych bakteriami i grzybami oraz uszkodzonych, zmniejszamy ryzyko chorób.



Cięcie malin w sierpniu i wrześniu

Cięcie malin w sierpniu i wrześniu to zabieg, który wykonujemy jedynie na odmianach dwuletnich. Charakteryzuje je to, że w pierwszym roku wytwarzają one pędy, na których dopiero po zimie pojawią się kwiaty, a później owoce. Krzewy malin letnich pod koniec sierpnia mają dwa rodzaje pędów: nowe, uformowane w tym roku i te, które już owocowały. Powinnyśmy wycinać jedynie te drugie, stąd ważne, by wiedzieć, jak przycinać maliny letnie?



Zdjęcie Żółte liście malin dwuletnich w sierpniu to cecha, po której rozpoznasz stare pędy / 123RF/PICSEL

Jak przycinać maliny letnie?

Cięcie malin w sierpniu i wrześniu wykonujemy, gdy krzewy przestaną już owocować. Wycinamy jedynie pędy dwuletnie, czyli te, które owocowały w tym roku. Można to łatwo stwierdzić, bo na gałązkach widnieją pokwiaty w miejscach, gdzie zerwaliśmy maliny. Dwuletnie pędy są też mocno rozgałęzione, podczas gdy nowe mogą mieć pojedyncze rozgałęzienia lub nie mieć ich wcale. Pod koniec sierpnia i początkiem września widoczne staje się już zasychanie starych pędów - liście żółkną, a pęd drewnieje i zaczyna zamierać. Młode pędy będą wypełnione sokami i pokryte zielonymi liśćmi.

Jeśli planujemy cięcie malin w sierpniu i początkiem września należy usunąć wyłącznie dwuletnie pędy, czyli zdrewniałe z pożółkniętymi liśćmi. Wycinamy je całkowicie przy samej ziemi.

Młode pędy malin dwuletnich - jak przycinać?

Choć to młode pędy będą owocowały w przyszłym roku, nie oznacza to, że nie możemy ich przyciąć. Jeśli urosły one zbyt długie i przeszkadzają innym roślinom, możemy je nieco skrócić. W przyszłym roku w miejscu cięcia pojawią się rozgałęzienia, na których roślina wyda kwiaty, a później owoce.



