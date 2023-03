Żaden ślimak się nie prześlizgnie! Na grządki i uprawy działa jak ochronna tarcza

Istnieje wiele sposobów na zastawienie pułapek na ślimaki, które skutecznie je odstraszą. Na rynku dostępnych jest wiele chemicznych preparatów i trutek, jednakże niektóre z nich nie należą do najtańszych. Takie rozwiązanie, choć skuteczne, niesie ze sobą pewne ryzyko. Stosowanie silnej chemii przeciwko ślimakom, może zagrażać innym zwierzętom odwiedzającym nasze ogrody w tym jeżom, czy też ptakom, które żywią się tymi mięczakami. Z tego powodu najbezpieczniejszym, a zarazem tanim i szybkim sposobem na odstraszenie ślimaków jest wykorzystanie naturalnych metod.

Jakie pułapki zastawić na ślimaki? Naturalne sposoby na odstraszanie szkodników

Cynamon

Cynamon to przyprawa o intensywnym aromacie. Ślimaki nie cierpią jego zapachu, ponieważ działa on na nie drażniąco. Wystarczy rozsypać go wokół roślin, a szkodniki nie zbliżą się do nich na krok. Przyprawę można usypać w linii lub wymieszać ją z wierzchnią warstwą gleby. Jeśli sam cynamon nie pomoże, można dodać do niego sproszkowaną ostrą paprykę, której zapach jeszcze silniej odstraszy szkodniki.

Kawa

Podobne działanie do cynamonu ma kawa, a dokładniej jej fusy. Ślimaki nie tolerują tego zapachu. W tym przypadku również wystarczy wymieszać je z glebą wokół roślin. Ten sposób może być wykorzystywany do zabezpieczenia roślin kwasolubnych takich jak hortensje, czy też wrzosy. Fusy z kawy działają niczym nawóz, który wzbogaca glebę o składniki odżywcze w tym magnez, wapń czy potas.

Skorupki jaj

Wykorzystując jajka w kuchni, warto zachować ich skorupki. Mogą służyć one jako tania i ekologiczna pułapka na ślimaki. Mięczaki nie lubią ostrych krawędzi. Rozsypanie pokruszonych skorupek jajek będzie stanowiło skuteczną barierę, której ślimaki nie odważą się przekroczyć. Dodatkowo skorupki to naturalny nawóz. Jako że są one zbudowane z węglanu wapnia, doskonale nadają się do odkwaszania gleby.

Popiół drzewny

To kolejny sposób na odstraszanie szkodników przy jednoczesnym odżywieniu gleby. Popiół drzewny możemy uzyskać, spalając drewno w kominku, ognisku lub na grillu. W ogrodzie ma on szerokie zastosowanie. Jest bogaty w potas, fosfor, sód, magnez i wapń, dlatego dobrze odżywia glebę, a także ma właściwości odkwaszające. Usypanie warstwy szorstkiego popiołu wokół roślin działa odstraszająco na ślimaki.

Rośliny odstraszające ślimaki

Oprócz zabezpieczania gleby pod roślinami, dobrym sposobem na walkę ze ślimakami jest posadzenie w ogrodzie roślin, które naturalnie je odstraszają. Niektóre z nich mają bardzo intensywny i specyficzny zapach, którego ślimaki nie lubią. Inne jednak posiadają niejadalne lub gęsto rosnące, trawiaste liście, które stanowią barierę dla ślimaków. Aby skutecznie zabezpieczyć rośliny chętnie jedzone przez ślimaki, warto obsadzić je m.in.: szałwią lekarską, majerankiem, czosnkiem lub gorczycą. Możemy również zdecydować się na posadzenie kwiatów odstraszających np. lawendy.

Należy pamiętać, że każda z poniższych metod jest skuteczna, jeśli zastosujemy ją w bezdeszczowy dzień. Deszcz zmywa zastawione przez nas “pułapki", a także przyciąga ślimaki, co sprawia, że nasze działania stają się nieefektywne. Warto również pamiętać, aby powtarzać takie zabiegi co najmniej raz w tygodniu.